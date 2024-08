GM lança plataforma online para compra e venda de seminovos

A General Motors lança o portal Chevrolet Seminovos (www.chevroletseminovos.com.br), uma plataforma online para compra e venda de veículos seminovos de todas as marcas, com garantia e confiabilidade.

O novo serviço já está disponível para consumidores do Rio Grande do Sul e, em breve, será expandido para outros Estados.

“Ao criar sua própria plataforma de compra e venda de carros usados multimarcas no Brasil, a GM disponibiliza a infraestrutura, a qualidade dos serviços e a capilaridade da rede de concessionários Chevrolet para oferecer uma experiência mais completa aos clientes”, explica Carlos Casagrande, diretor Nacional de Vendas da General Motors.

Todos os carros da plataforma são certificados pela Chevrolet e seguem rigorosos padrões de inspeção para garantir qualidade e confiabilidade. Contam ainda com o Seguro Proteção Mecânica da Chevrolet Serviços Financeiros, uma cobertura de reparos mecânicos por 12 meses e assistência OnStar, para modelos elegíveis.

A plataforma também tem a facilidade de o cliente simular um plano de financiamento de acordo com seu orçamento. Após escolher o veículo, o cliente terá acesso à todos os produtos financeiros oferecidos pela Chevrolet Serviços Financeiros. “Além de oferecer veículos de todas as marcas, temos o objetivo comum de tornar a aquisição de um seminovo acessível para todos”, garante Casagrande.

Como funciona:

Para comprar – Acessando a plataforma, o cliente tem à disposição diversas opções de filtros de busca, como localidade, marca, modelo, opcionais, faixa de preço, entre outros. Basta selecionar o modelo de preferência, fazer o agendamento para conhecer o veículo e fechar o negócio direto na concessionária.

Para vender – O proprietário do veículo seminovo faz o cadastro com os dados do modelo no portal Chevrolet Seminovos. De acordo com a localização do veículo, concessionárias Chevrolet da região fazem suas ofertas e a melhor proposta é enviada ao cliente. Aceitando, leva-se então o veículo até a concessionária compradora, que realiza uma inspeção. Após validação da documentação e da condição do veículo o cliente já recebe o valor estipulado pelo negócio.

De acordo com Casagrande, o portal Chevrolet Seminovos funciona também como um canal adicional de negócios para as concessionárias da marca, já que o comércio de veículos usados representa quatro em cada cinco automóveis vendidos no país. (Fotos: General Motors/Divulgação).