Freedom of Mobility Forum anuncia o tema de 2024

O Freedom of Mobility Forum, iniciado pela Stellantis e facilitado por uma terceira parte neutra, anunciou os detalhes do segundo debate virtual anual planejado para quarta-feira, 3 de abril de 2024. O tema do debate digital de 2024 será: “Como é que o nosso planeta vai se adaptar as necessidades de mobilidade de 8 bilhões de pessoas?”. O debate explorará a forma como os limites planetários poderão remodelar a liberdade de mobilidade do ponto de vista tecnológico, empresarial e do estilo de vida.

Inscreva-se para assistir ao debate digital ao vivo aqui: https://www.freedomofmobilityforum.org/en/2024-event.

Durante o debate ao vivo, os telespectadores terão a oportunidade de ouvir as diferentes perspectivas de um painel de especialistas internacionais seleccionados pelo Conselho Consultivo:

Society: Majora Carter (United States), Urban revitalization strategist, real estate developer, author e award-winning broadcaster;

Majora Carter (United States), Urban revitalization strategist, real estate developer, author e award-winning broadcaster; Tech & AI: Manal Jalloul (Lebanon), Co-founder e Chief Executive Officer da AI Lab, Certified Instructor e University Ambassador na NVIDIA Deep Learning Institute;

Manal Jalloul (Lebanon), Co-founder e Chief Executive Officer da AI Lab, Certified Instructor e University Ambassador na NVIDIA Deep Learning Institute; Environment: Roberto Schaeffer (Brazil), Professor de Energy Economics na Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPCC contributor;

Roberto Schaeffer (Brazil), Professor de Energy Economics na Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPCC contributor; Economy: Matthias Schmelzer (Germany), Economic historian, social theorist e climate activist;

Matthias Schmelzer (Germany), Economic historian, social theorist e climate activist; Business: Carlos Tavares (Portugal), CEO, Stellantis; Co-chair do Freedom of Mobility Forum Advisory Board.

Novidade para a edição de 2024, o Fórum irá colaborar com três universidades de renome – Brandeis University (Estados Unidos), HEC Paris (França) e ENSA Kénitra (Marrocos) – e com os seus estudantes para moldar o debate e convidá-los a desafiar os membros do painel durante o evento ao vivo. Reforçar a voz dos jovens no debate deste ano é crucial para desafiar os pressupostos tradicionais e impulsionar a inovação no setor da mobilidade.

Também novidade na edição de 2024, os espectadores do evento ao vivo terão a oportunidade de interagir diretamente com os membros do painel ao longo do programa através de três sessões dedicadas a um perguntas e respostas. Mais detalhes sobre o debate digital de duas horas serão anunciados posteriormente.

Cecilia R. Edwards, sócia da Wavestone, uma empresa de consultoria global, será novamente a facilitadora, moderando o debate aberto entre os membros do painel e os estudantes. Edwards tem experiência na liderança de painéis que envolvem líderes empresariais, políticos e filantropos para cooperar em questões sociais fundamentais.

“Pelo segundo ano, reunimos em um painel global de especialistas distintos e diversificados para debater a mobilidade a partir de uma vasta gama de perspectivas”, afirmou Edwards. “Estamos entusiasmados por ampliar a voz das gerações mais jovens com a participação de estudantes de três universidades de três continentes que irão desafiar os nossos membros do painel”.

A empresa de pesquisa online YouGov revelará os resultados de uma sondagem exclusiva realizada para a edição de 2024 do debate do Fórum da Liberdade de Mobilidade. A pesquisa visa medir a disposição para a mudança nos hábitos de mobilidade dos entrevistados em cinco países.

Os resultados de cada debate do Fórum serão publicados em freedomofmobilityforum.org e podem ser utilizados por cada uma das partes interessadas para alimentar os seus próprios roteiros e as próximas etapas de ação nas respectivas disciplinas. A plataforma serve também como fonte de informação e de conteúdos relacionados com o tema entre os eventos anuais. Para acompanhar o Fórum, visite www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us.