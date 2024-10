Fórmula Truck volta ao Uruguai com briga acirrada pela liderança

A Fórmula Truck volta ao Uruguai neste fim de semana (11 a 13/10), para a disputada da 7ª etapa da temporada. A prova será válida pela 6ª etapa do Campeonato Interestadual e a 3ª da Copa Mercosul e será disputada no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, divisa seca com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A largada da prova da categoria F-Truck será às 12h45 (horário de Brasília), da GT Truck às 14 horas; e a da Prova SpeedMax às 16h10.

Rivera sediou a etapa de abertura da temporada, em março, quando teve a vitória de Joãozinho Santa Helena na categoria GT Truck (caminhões com motores eletrônicos) e Márcio Rampon na categoria F-Truck (motores com bombas injetoras).

A Fórmula Truck volta a Rivera em sua fase decisiva. A briga pela liderança está acirrada tanto na categoria GT Truck quando na F-Truck.

Na categoria GT Truck, o gaúcho Rafael Fleck é o primeiro colocado na classificação do campeonato, com 435 pontos, vantagem de apenas 25 pontos para o catarinense Túlio Bendo. O paranaense Pedro Muffato ocupa a terceira colocação, com 353 pontos, estando à frente de Everton Fontanella (SC), Alisson Nurnberg (PR), Alex de Andrade Vieira (SP), Jorge Mauricio Ribeiro (RS), Ramiris Fontanella (SC), Edivan Monteiro (PR), Álvaro Bendo (SC) e Leonardo Barramacher (SC), que pela ordem, fecharam as 10 primeiras posições do campeonato.

Na categoria F-Truck a diferença é de 35 pontos. O paraguaio Geovani Tavares é o primeiro colocado, com 395 pontos, enquanto que o paranaense Márcio Rampon, atual bicampeão da categoria, ocupa a vice-liderança, com 360. O gaúcho Douglas Colet está em terceiro, com 320 pontos, classificando-se à frente de Thiago Mânica (PR), Gilmar Antônio Mottin (PR), Carlos “Duda” Conci (PR), Fabricio Rossato (PR), Gabrielle Rampon (PR), Gustavo Mânica (PR) e Tiago Bellaver (RS), que pela ordem ocupam as 10 primeiras colocações do campeonato.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas de Rivera serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Classificação do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck:

Categoria GT Truck:

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Volvo, com 435 pontos;

2.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 410;

3.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 353;

4.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 298;

5.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, 255;

5.º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 255;

6.º) Jorge Mauricio Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 245;

7.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), Scania, 206;

8.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 205;

9.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 184;

10.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 175;

10.º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, 175;

11.º) João Batista dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 148;

12.º) Lazaro Donizete Domiciano (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, 133;

13.º) Rodrigo Gomes Soares (Centralina/MG), Volvo, 125;

13.º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, 125;

14.º) Sandro Abelardo Pinheiro (Itapema-SC), Mercedes-Benz), 110;

15.º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo, 106;

16.º) Fabricio Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, 92;

17.º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz, 87;

18.º) Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, 72;

19.º) Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen), 66;

19.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, 66;

20.º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, 55;

21.º) Dario do Amaral Silva (Pindamonhangaba-SP), Scania, 50;

22.º) Geraldo Alves de Lima (Santos-SP), Volkswagen, 47;

23.º) Valdinei Vieira dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz, 46;

24.º) Márcio Limestone da Rosa (Colombo-PR), Scania, 45;

25.º) Brayan Ruan Pitta Silva (Curitiba-PR), Scania, 40;

26.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 19;

27.º) João Maria de Lemos (Guarujá-SP), Ford, 14;

28.º) Robson Lucas Pitta de Oliveira (Curitiba), Ford Cargo, com 0 pontos.

Categoria F-Truck:

1.º) Geovani Tavares (Paraguai), Scania, com 395 pontos;

2.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 360;

3.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 320;

4.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, 290;

5.º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 260;

6.º) Carlos “Duda” Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 255;

7.º) Fabricio Rossato (Campo Largo-PR), Volkswagen, 245;

8.º) Gabrielle Rampon(Curitiba-PR), Scania, 215;

9.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Volkswagen, 175;

10.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 150;

11.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, 120;

11.º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 120;

12.º) Cristiano Lemos Branco (Ponta Grosa/PR), Scania, 45;

13.º) Felipe Fraguas (Santos-SP), Volvo, 0;

13.º) Márcio Francisco da Rosa (Canoas-RS), Volvo, 0;

13.º) Cleber Fonseca (Cascavel-PR), Volvo, 0;

13.º) Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, 0;

13.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 0;

13.º) Wagner Luiz Salomon Gomes (Curitiba-PR), Scania, 0;

13.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu/PR), Scania, com 0 pontos.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

02 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS);

04 de agosto – Londrina (PR);

08 de setembro – Guaporé (RS).

Próximas etapas:

13 de outubro – Rivera (Uruguai);

10 de novembro – Tarumã (RS);

1º de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).

Túlio Bendo, de Santa Catarina, é o vice-líder da categoria GT Truck. Joãozinho Santa Helena busca a segunda vitória em Rivera, no Uruguai. O paraguaio Giovani ocupa a liderança da categoria F-Truck. O paranaense Márcio Rampon é o vice-líder da categoria F-Truck. Fabrício Rossatto quer voltar ao pódio da F-Truck na prova de Rivera.