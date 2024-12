Fórmula Truck cresce acima do esperado em 2024

A temporada de 2024 da Fórmula Truck foi um sucesso. Cresceu além do esperado, superando todas as expectativas. A afirmação é de Gilberto Hidalgo, presidente da GT Truck, empresa promotora e organizadora da categoria.

Gilberto Hidalgo salienta que o número de participantes cresceu em todas as etapas, o que levou a separação das categorias, com provas exclusivas na GT Truck (caminhões com motor eletrônico) e F-Truck (motores com bomba injetora). “Foi um crescimento absurdo, além do esperado. Isto nos leva a limitar o número de vagas para a temporada de 2025. Os regulamentos estão sendo revisados e serão liberados em breve”, acentua Gilberto.

Em termos esportivo, a temporada também foi um sucesso. “A competitividade foi um dos pontos altos. Todas as etapas tiveram disputas empolgantes e os campeões das duas categorias só foram conhecidos na última etapa, tanto no Campeonato Interestadual quanto na Copa Mercosul. A Copa SpeedMax, prova extracampeonato também empolgou”, destaca Gilberto Hidalgo.

O gaúcho Rafael Fleck conquistou o título da categoria GT Truck no Campeonato Interestadual, tendo como vice-campeão o paranaense Pedro Muffato. O catarinense Túlio Bendo se classificou em terceiro, seguido de Alex de Andrade Vieira (SP), em quarto; Everton Fontanella (SC), em quinto; e Jorge Mauricio Ribeiro (RS), em sexto. Na categoria F-Truck, o paranaense Márcio Rampon confirmou o título, sagrando-se tricampeão. O gaúcho Douglas Collet conquistou o título de vice-campeão, ao passo que o paranaense Carlos “Duda” Conci se classificou em terceiro. Thiago Mânica (PR) obteve a quarta colocação; Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), a quinta; e a Fabrício de Assis Rossato (PR), a sexta.

Rafael Fleck também é o campeão da categoria GT Truck na Copa Mercosul. Pedro Muffato é o vice-campeão, enquanto que o paranaense João Batista “Santa Helena” dos Santos ficou com o terceiro lugar. Everton Fontanella (SC), se classificou em quarto; seguido de Alex de Andrade Vieira (SP) e Túlio Bendo (SC), que foram quinto e sexto respectivamente. A categoria F-Truck teve como campeão o gaúcho Douglas Collet; com os paranaenses Márcio Rampon e Fabrício Rossato em segundo e terceiro. O quarto colocado é Thiago Mânica (PR), o quinto, Gustavo Mânica (PR), e o sexto, Geovani Tavares dos Santos (Paraguai).

Temporada 2025

As emoções da temporada 2025 da Fórmula Truck já tem data para começar. Será no dia 16 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se encerrará no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, no dia 7 de dezembro. Serão 10 etapas ao longo do ano, passando por São Paulo, Uruguai, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraná.

A Fórmula Truck 2025 terá promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas. Master Power e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Classificação final do Campeonato Interestadual:

Categoria GT Truck:

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, com 660 pontos;

2.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 613;

3.º) Tulio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 595;

4.º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 465;

5.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 401;

6.º) Jorge Mauricio Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 385;

7.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 379;

8.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 375;

9.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, 355;

10.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), Scania, 301;

11.º) João Batista M. dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 288;

12.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 240;

13.º) Ricardo Alcides Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz, 181;

14.º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, 180;

15.º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, 175;

16.º) Sandro Abelardo Pinheiro (Itapema-SC), Mercedes-Benz), 173;

17.º) Lazaro Donizete Domiciano (São João da Boa Vista-SP), 158;

18.º) Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen, 156;

19.º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, 131;

20.º) Rodrigo Gomes Soares (Centralina-MG), Volvo, 125;

21.º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo, 106;

22.º) Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, 102;

23.º) Valdinei Vieira dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz, 101;

24.º) Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, 92;

25.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, 89;

26.º) Dario do Amaral (Pindamonhangaba-SP), Scania, 85;

27.º) Brayan Ruan Pitta Silva (Curitiba-PR), GT Truck, Scania, 75;

28.º) Márcio Limestone da Rosa (Colombo-PR), GT Truck, Scania, 75;

29.º) Geraldo Alves de Lima (Santos-SP), Volkswagen, 47;

30.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 19;

31.º) João Maria de Lemos (Guarujá-SP), Ford, 14;

32.º) Robson Lucas Pitta de Oliveira, 0 pontos.

Categoria F-Truck:

1.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, com 560 pontos;

2.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 550;

3.º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 515;

4.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, 480;

5.º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Scania, 465;

6.º) Fabrício de Assis Rossato (Campo Largo-PR), Volkswagen, 415;

7.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 380;

8.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Volkswagen, 370;

9.º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 260;

10.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 230;

11.º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 185;

12.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, 120;

13.º) Cristiano Lemos Branco (Ponta Grossa-PR), Scania, 95;

14.º) Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, 75;

15.º) Felipe Fraguas (Santos-SP), Volvo, 0;

16.º) Márcio Francisco da Rosa (Canoas-RS), Volvo, 0;

17.º) Cléber Fonseca (Cascavel-PR), Volvo, 0;

18.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 0;

19.º) Wagner Luiz Salomon Gomes (Curitiba-PR), Scania, 0;

20.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, com 0 pontos.

Classificação final da Copa Mercosul:

Categoria GT Truck:

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, com 290 pontos;

2.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 245;

3.º) João Batista “Santa Helena” dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 240;

4.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 225;

5.º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 210;

6.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 200;

7.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, 195;

8.º) Jorge Mauricio Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 190;

9.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 175;

10.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 135;

11.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), Scania, 110;

12.º) Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen, 90;

13.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 80;

14.º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, 76;

15.º) Brayan Ruan Pitta Silva (Curitiba-PR), Scania, 75;

16.º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, 70;

17.º) Lazaro Donizete (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, 70;

18.º) Ricardo Alcides Ançay (Araucária-PR), Volvo, 69;

19.º) João Maria de Lemos (Guarujá-SP), Ford, 55;

20.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 50;

21.º) Rodrigo Gomes Soares (Centralina-MG, Volvo), 45;

22.º) Geraldo Alves de Lima (Santos-SP), Volkswagen, 35;

23.º) Dario do Amaral Silva (Pindamonhangaba-SP), Scania, 30;

24.º) Márcio Limestone da Rosa (Colombo-PR), Scania, 30;

25.º) Fabricio Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, 25;

26.º) Valdinei Vieira dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz, 25;

27.º) Sandro Abelardo Pinheiro (Itapema-SC), Mercedes-Benz), 23;

28.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, 23;

29.º) Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, 20;

30.º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, 0;

31.º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo, 0;

32.º) Robson Lucas Pitta de Oliveira, 0 pontos.

Categoria F-Truck:

1º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, com 300 pontos;

2º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 270;

3º) Fabricio Rossato (Campo Largo-PR), Volkswagen, 250;

4º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, 225;

5º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Volkswagen, 190;

6º) Geovani Tavares dos Santos (Paraguai), Scania, 175;

7º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 155;

8º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 155;

9º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 135;

10º) Felipe Fraguas (Santos-SP), Volvo, 75;

11º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, 55;

12º) Cristiano Lemos Branco (Ponta Grossa-PR), Scania, 50;

13º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 0;

14º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 0;

15º) Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, 0;

16º) Cleber Fonseca (Cascavel-PR), Volvo, 0;

17º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 0;

18º) Wagner Luiz Salomon Gomes (Curitiba-PR), Scania, com 0 pontos.

Pré-calendário da Fórmula Truck para a temporada 2025:

1.ª etapa – 16 de fevereiro – São Paulo (SP);

2.ª etapa – 16 de março – Rivera (Uruguai);

3.ª etapa – 13 de abril – Guaporé (RS);

4.ª etapa – 18 de maio – Cascavel (PR);

5.ª etapa – 15 de junho – Campo Grande (MS);

6.ª etapa – 03 de agosto – A definir;

7.ª etapa – 14 de setembro – Santa Cruz do Sul (RS);

8.ª etapa – 12 de outubro – Tarumã (RS);

9.ª etapa – 09 de novembro – Londrina (PR);

10.ª etapa – 07 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).

