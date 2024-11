Ford vai aumentar em 15% a produção da Ranger em 2025

A Ford anunciou que, devido à crescente demanda da Nova Ranger no Brasil e demais mercados da América do Sul, vai aumentar a produção anual da picape na fábrica de Pacheco, na Argentina, para 70.000 unidades em 2025. Esse volume representa um incremento de 15% comparado a 2024 e de quase 30% em relação ao ano de lançamento. Como parte dessa ampliação, a planta terá a contratação de mais de 160 colaboradores diretos.

Para produzir a nova geração da Ranger, a fábrica de Pacheco recebeu um investimento de US$ 660 milhões que incluiu uma transformação completa do complexo industrial, com tecnologias e conceitos de manufatura 4.0, além de um investimento significativo no desenvolvimento de fornecedores locais de autopeças e na produção da nova família de motores que equipa a linha.

Lançada em meados de 2023, a Nova Ranger redefiniu o segmento de picapes médias e foi reconhecida pela imprensa especializada com os prêmios mais importantes da indústria. Única na categoria a contar com um produto de geração totalmente nova, ela tornou-se a referência em tecnologia, desempenho, robustez e segurança, com um padrão inédito de qualidade. Além do Brasil e Argentina, a produção local da Ranger abastece também os mercados do Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Uruguai, entre outros.

“A Nova Ranger teve uma excepcional receptividade por parte dos clientes, com crescimento consistente de vendas. No seu primeiro ano completo no mercado, ela dobrou a participação na América do Sul e registrou recorde histórico de vendas em outubro no Brasil, com mais de 3.800 unidades, consolidando-se entre as duas picapes mais vendidas do segmento”, diz Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul.

“Na Argentina, a Nova Ranger também registra a maior participação de mercado da última década e nos demais mercados a história é semelhante. É um orgulho que a grande aposta que fizemos em oferecer um produto completamente novo esteja obtendo esse nível de aceitação”, completa o executivo.

Em 2024, a Ford comemora 110 anos de presença na Argentina e com esse investimento reforça o seu compromisso com o desenvolvimento do país e da região. (Foto: Ford/Divulgação).