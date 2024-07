Ford vai ampliar instalações com novo prédio no Cimatec Park

O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford vai ampliar suas instalações no Senai Cimatec Park, em Camaçari, na Bahia, com a construção de um novo prédio dedicado à área de engenharia. A solenidade de assinatura do contrato para a execução das obras foi realizada ontem (25/07) com a presença de autoridades do Governo da Bahia, empresários e representantes da FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia.

O ato marcou também o início da construção do primeiro prédio do Science Park, novo polo colaborativo do Cimatec Park para o desenvolvimento científico conectado com os desafios das indústrias baianas e do Brasil.

O Science Park vai atuar em duas frentes. Além de apoiar o desenvolvimento de ciência e pesquisa, com espaços reservados para universidades, institutos de tecnologia e centros de pesquisa parceiros da Bahia, do Brasil e do exterior, vai suportar as startups conectadas com o sistema do Cimatec e contará com investimento do edital Parques Tecnológicos, da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

Inteligência automotiva

O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford, instalado desde 2022 no Cimatec Park, é um dos pilares do atual modelo de negócio da empresa no Brasil. Ele é um dos nove centros de engenharia da Ford no mundo, exportando inteligência automotiva para a criação do futuro da mobilidade, incluindo veículos eletrificados, conectados e tecnologias autônomas.

Ele conta com um time altamente especializado, formado por mais de 1.500 profissionais, que dedica 85% do tempo a projetos globais e é responsável pelo desenvolvimento de um terço de todas as funcionalidades e tecnologias presentes nos carros da marca no mundo.

As instalações da Ford no Cimatec Park somam hoje 6 mil metros quadrados, distribuídos por seis prédios, onde funcionam escritórios, laboratórios de realidade virtual e uma área de “teardown” – que realiza a desmontagem e análise de componentes. É a empresa com maior área dentro do ecossistema de inovação.

O novo prédio de engenharia terá capacidade para abrigar até mil pessoas, incluindo escritórios, laboratórios de desenvolvimento, área de treinamento e auditório. A construção deverá ser concluída até o início de 2026.

“Essa ampliação reforça o compromisso da Ford em continuar investindo nos talentos brasileiros e nos posiciona como um dos centros de desenvolvimento da Ford mais competentes no mundo. A parceria junto ao Senai Cimatec na Bahia é fundamental para esse crescimento, permitindo uma formação de alta qualificação em um ambiente de tecnologia e inovação”, diz Alex Machado, diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul. (Fotos: Ford/Divulgação).