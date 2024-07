Ford SuperVan 4.2 vence Festival Goodwood de Velocidade 2024

A Ford SuperVan 4.2 foi a grande vencedora do Festival Goodwood de Velocidade 2024, realizado neste final de semana (13 e 14/07), no Reino Unido. A van elétrica desenvolvida pela Ford Performance, divisão de veículos de alto desempenho e competição da marca, completou a famosa subida de cerca de 1,9 km em 43,98 segundos – mais de dois segundos à frente do segundo colocado.

Ela foi pilotada por Romain Dumas, bicampeão das 24 Horas de Le Mans e agora tricampeão do Festival de Goodwood, que recentemente conquistou outros marcos com a SuperVan 4.2. Em 2023, ele quebrou o recorde na Subida Internacional de Pikes Peak, nos EUA, e este ano estabeleceu um triplo recorde em Bathurst, na Austrália: volta mais rápida de veículo com roda fechada, de veículo comercial e de veículo elétrico, acelerando a mais de 300 km/h.

No mês passado, Romain Dumas chegou também à sua quinta vitória na subida de Pikes Peak com a Ford F-150 Lightning SuperTruck, superpicape elétrica de demonstração. Em Goodwood, a pista não permite velocidades tão altas e a habilidade do piloto tem um peso importante, margeando as paredes de pedra nas curvas.

Não é comum ver um veículo de carga disputar uma prova de velocidade, mas em termos de desempenho a SuperVan 4.2 está muito mais próxima de um supercarro. Em vez de um motor a diesel eficiente, seus três motores elétricos alimentados por bateria de alta tensão geram uma potência combinada de 1.400 cv.

O amplo espaço de carga dá lugar a uma traseira recortada com asas gigantes no teto e um enorme difusor na parte inferior. Na frente, ela traz um divisor gigante e trocador de calor. A downforce gerada a 240 km/h é de cerca de duas toneladas.

“Foi muito divertido como sempre, Goodwood é simplesmente incrível. A duas curvas do final, eu estava bem perto da parede, então estava forçando bastante, devo dizer”, disse Dumas. “É bastante impressionante andar a esta velocidade em uma área pequena, mas, novamente, foi muito divertido. Estou muito feliz por termos vencido”.

Mais do que vencer corridas, o programa de protótipos elétricos da Ford é um laboratório para o aprimoramento de tecnologias para os seus carros de rua. (Fotos: Ford Performance/Divulgação).