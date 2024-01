Ford SuperVan 4.2 desafiou a montanha de Pikes Peak

A Ford tem vários carros de alta performance no seu portfólio, como o Ford GT, o Mustang GT3 e o Mach-E 1400. Por que escolheria uma van para tentar um recorde de velocidade? A resposta está no vídeo, que conta a incrível história da SuperVan 4.2, desenvolvida pela Ford Performance em apenas seis semanas para enfrentar a famosa Subida Internacional de Pikes Peak, no Colorado, EUA. Confira essas imagens no link: https://www.youtube.com/watch?v=V_BR3xwxPHg.

Segunda corrida mais antiga da América do Norte, Pikes Peak é realizada anualmente desde 1916. Também conhecida como “Playground do Diabo” e “Corrida para as Nuvens”, ela tem características únicas, com 156 curvas que serpenteiam ao longo de 20 km para vencer os 1.440 metros de elevação da montanha. Entre outras curiosidades, é a única pista do mundo onde se pode voar de skydive da linha final até a largada.

A primeira SuperVan da Ford foi criada no Reino Unido, em 1971. Era uma Transit equipada com motor central V8 do GT40 e atingia mais de 240 km/h. Em 1984 foi lançada a SuperVan 2, com aceleração ainda maior. A Supervan 3 chegou em 1994, atualizada com um motor de F1.

A SuperVan 4 foi apresentada em 2022, com plataforma totalmente elétrica e 2.000 cv de potência. Para testar o seu desempenho, a Ford decidiu desafiar o recorde aberto de Pikes Peak, de 9 minutos e 24,433 segundos. Romain Dumas, vencedor geral de 2014 e 2016 e recordista de todos os tempos da prova em 2018, foi convidado para pilotá-la.

Como a SuperVan 4 não havia sido projetada originalmente para esse tipo de desafio, a Ford decidiu transformá-la em uma máquina de escalar montanha, a SuperVan 4.2, com um novo trem de força composto de três motores elétricos e 1.400 cv. Foram feitas também modificações na carroceria, freios, suspensão, direção, baterias, inversores e controle de temperatura, com redução de 400 kg no peso.

O objetivo foi alcançado: com o tempo de 8 minutos e 47,682 segundos, a SuperVan 4.2 bateu o recorde na categoria Open Class. E faltou pouco para chegar também ao recorde geral, registrado pelo Wolf TSC-FS da classe Unlimited, com 8 minutos e 40,080 segundos.

“Há muitos motivos pelos quais escolhemos uma van para subir a montanha de Pikes Peak. Tudo o que aprendemos aqui podemos aplicar nos nossos carros de rua. E todos os nossos carros eletrificados daqui para frente serão melhores por causa do que fizemos nessa competição”, diz Mark Rushbrook, diretor global de Motorsports da Ford Performance.