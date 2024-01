Ford Ranger cresce na América do Sul, Reino Unido e Austrália

A Ranger foi o grande destaque do segmento de picapes médias em 2023. Com um avanço de 42,5% e mais de 20.300 unidades vendidas, ela foi o modelo da categoria que mais cresceu no Brasil. A picape ganhou impulso também em toda a América do Sul, onde registrou um volume 55% maior e somou mais de 56.000 unidades com a chegada da nova geração.

Esse sucesso se repetiu em outros importantes mercados mundiais, incluindo a Oceania e a Europa. Na Austrália, grande consumidora de picapes, a Ranger foi líder do segmento e da indústria em 2023, assumindo a posição que era ocupada há sete anos pela Toyota Hilux. Com um crescimento de 33% e mais de 63.000 unidades, a Ranger bateu todos os recordes e contribuiu para a Ford subir três posições no ranking geral das marcas, ficando em terceiro lugar.

No Reino Unido a Ranger também atingiu um novo recorde de vendas em 2023, com 18.700 unidades, e foi líder isolada do segmento com quase 50% de participação. Vendida em mais de 180 mercados, a picape também tem tradição de liderança em países como Nova Zelândia e Vietnam. A aceitação em diferentes regiões do mundo reforça o padrão diferenciado de qualidade, desempenho, segurança e tecnologia introduzido pela Nova Ranger, que entre outros prêmios foi eleita Picape Internacional do Ano 2024.

Renovada desde a plataforma, ela tem o motor V6 3.0 com maior torque da categoria, suspensão, direção e freios aprimorados, acabamento primoroso e tecnologias exclusivas. Além de piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de frenagem de ré e monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, ela conta com câmeras 360° e a maior tela multimídia do segmento, com 12” e formato vertical.