Ford prepara novos técnicos especialistas em eletrificação

O crescimento da frota nacional de carros híbridos e elétricos vai exigir, cada vez mais, mecânicos especializados na sua manutenção. A Ford é uma das marcas que está à frente dessa transformação e criou um programa robusto de treinamento para os técnicos da sua rede.

Esse programa vem sendo desenvolvido há dois anos no Ford Academy, ecossistema de treinamento e tecnologia da marca localizado na unidade Ipiranga do SENAI-SP, que possui um dos laboratórios de eletrificação mais completos do mercado. Ele também é usado agora como referência para outros países da América do Sul.

O serviço em carros elétricos exige técnicos com conhecimento maior em eletroeletrônica, principalmente por questões de segurança, pois envolve tensões de até 600 V. Além disso, requer ferramentas e equipamentos protegidos, incluindo uma mesa especial de elevação para manusear a bateria.

“A norma brasileira de instalações e serviços de eletricidade, NR10, ainda não tem um capítulo específico sobre o trabalho em veículos elétricos. Por isso, nos baseamos no padrão americano e sobretudo no europeu, que é mais rigoroso, para desenvolver o nosso treinamento”, explica Renato Silva, coordenador de Treinamento Técnico da Ford.

Certificação rigorosa

O treinamento de eletrificação da Ford tem três níveis. O nível 1 envolve itens convencionais que não interagem com o sistema de alta tensão do carro, como freio, troca de amortecedor, e é obrigatório para todos os técnicos da rede.

O nível 2 abrange serviços que são executados próximo ao sistema de alta tensão, como substituição do compressor do ar-condicionado, e o mecânico precisa desenergizar o veículo para trabalhar com segurança. Já o nível 3 é para o trabalho de manutenção em sistemas energizados e dentro da bateria de alta tensão.

É uma certificação rigorosa, com 116 horas de treinamento, sem contar o motor, outros componentes e cursos on-line. Como comparação, o treinamento de um veículo a diesel tem por volta de 50 horas.

Outro diferencial do programa é a capacitação para reparos internos nos componentes das baterias. “Nossa equipe está preparada para reparar um chicote, fusível ou módulos internos da bateria, por exemplo, em caso de necessidade, o que evita a troca da peça e reduz o custo do serviço”, diz Silva.

Estrutura

A Ford conta hoje com 55 concessionárias especializadas para dar assistência aos elétricos E-Transit e Mustang Mach-E, além da Maverick Hybrid, única picape híbrida do mercado. Essas concessionárias estão estrategicamente localizadas, nos locais de maior concentração de vendas, e têm pelo menos dois técnicos treinados para o diagnóstico e reparo de veículos eletrificados. E, caso seja necessária a manutenção de itens específicos, os demais pontos da rede estão preparados para oferecer o serviço de leva e traz do veículo do cliente até essas oficinas.

“Essa estrutura foi dimensionada em conjunto com a nossa rede e estamos preparados para aumentá-la conforme a demanda”, completa Renato Silva. (Fotos: Ford/Divulgação).