Ford mostra a tecnologia por trás do desenvolvimento dos automóveis

É fácil perceber a grande evolução na tecnologia automotiva. Recursos que nem existiam há alguns anos, como a frenagem autônoma, hoje são oferecidos como itens de série nos carros globais. Mas, por trás dessa evolução, existe também uma revolução tecnológica no processo de desenvolvimento dos veículos que viabiliza a chegada desses avanços ao mercado.

O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no Brasil é um exemplo dessa transformação. Ele é um dos nove centros de desenvolvimento da empresa no mundo e conta com mais de 1.500 especialistas que trabalham em projetos globais, como tecnologias semiautônomas, carros elétricos e conectados, exportando serviços de engenharia para mercados como Estados Unidos, Europa e China.

Além da sede em Camaçari e do hub de inovação em Salvador, na Bahia, essa estrutura inclui o Centro de Testes em Tatuí (SP), um dos maiores e mais bem preparados da América Latina para o desenvolvimento de veículos.

Estrutura completa

Com uma área total de 4,66 milhões de m2 – e quase 80% de áreas verdes preservadas – o centro de testes da Ford tem 20 km de pistas pavimentadas e 40 km de pistas de terra com diferentes tipos de piso e traçados. Possui também laboratórios de emissões, desmontagem e análise de peças, dinamômetro de motores, laboratório vibroacústico e simulador de estradas para avaliação de suspensão.

Há ainda as áreas de suporte, com garagem experimental, montagem de protótipos, almoxarifado, posto de combustível e carregadores de veículos elétricos. Esse complexo permite realizar mais de 440 tipos de testes, como avaliação de durabilidade, calibração, desempenho, segurança e homologação, atendendo normas nacionais e internacionais.

“O Centro de Testes de Tatuí também é o único da região integrado a um ecossistema de engenharia local, que desenvolve projetos para os principais mercados globais, o que representa um grande diferencial competitivo para a Ford na região”, destaca Marinna Silva, gerente da unidade.

Novo simulador

Uma das novas tecnologias adicionadas recentemente ao arsenal do centro de testes da Ford é um avançado simulador estático de engenharia. Ele permite testar de forma virtual vários componentes dos veículos, como suspensão, freios, direção e pneus, com grande rapidez e eficiência.

Dotado de uma enorme tela de 4,5 metros e visão de 210°, esse simulador é um dos três da Ford no mundo – os outros estão instalados nos EUA e na Bélgica. Sonho de todo gamer, ele funciona com seis computadores integrados, sendo três deles dedicados à tela.

“O novo simulador permite testar diferentes parâmetros dos veículos de forma muito mais rápida, econômica e com ótima correlação. Podemos simular pistas de todo o mundo, e inclusive as condições do clima, como piso molhado ou neblina, por exemplo, com um simples comando”, explica o engenheiro Jean Horcario. “É uma ferramenta que amplia a nossa capacidade de desenvolver projetos globais”.

Tecnologias brasileiras

O time de engenharia brasileiro hoje é responsável por um terço das tecnologias presentes nos carros da Ford no mundo. E várias delas podem ser experimentadas nos modelos presentes no nosso mercado, como o One Pedal Drive do Mustang Mach-E, que permite dirigir usando apenas o acelerador, sem acionar o pedal do freio.

O Mustang GT Performance também traz duas novidades desenvolvidas por engenheiros brasileiros. Uma delas é o Remote REV, que permite acelerar o carro remotamente por meio da chave. Outra é o Track Apps, que além de acionar o Drift Brake e o Line Lock (travamento das rodas dianteiras para a manobra conhecida como “borrachão”), faz a medição dos tempos de volta, aceleração, frenagem, força G lateral e longitudinal. E ainda exibe informações como temperatura do motor, do diferencial e temperatura e pressão do óleo.

A picape F-150 tem um sistema exclusivo de iluminação externa por zona, muito útil em situações de lazer e de trabalho, também desenvolvido no Brasil. Outro exemplo são os Contour Seats, bancos altamente sofisticados oferecidos nos modelos Lincoln Aviator, Corsair e Navigator, que além de vários ajustes contam com a função de massagem.

“Queremos ser a primeira opção de desenvolvimento de tecnologias da Ford no mundo e estamos conseguindo nos destacar, com tecnologias avançadas e soluções inovadoras que redefinem a experiência de dirigir”, completa Marinna Silva. (Fotos: Ford/Divulgação).

Engenheiros técnicos acompanham os resultados. Teste de frenagem autônoma do Mustang Mach-E. Pista especial para testes off-road da Maverick.