Ford inicia vendas do Mustang GTD na Europa e revela o seu interior

A Ford abriu as inscrições para venda do Mustang GTD na Europa e revelou pela primeira vez detalhes do interior do supercarro de edição limitada, que começará a ser produzido no final do ano para clientes selecionados. Na América do Norte, onde a venda já se encerrou, o modelo registrou mais de 7.500 pedidos.

Desenvolvido pela Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho da marca, e a Multimatic, o GTD é o Mustang homologado para as ruas mais rápido de todos os tempos, com um nível incomparável de desempenho e sofisticação.

Entre outros avanços, ele tem uso extensivo de fibra de carbono, aerodinâmica ativa, suspensão inédita com ajuste de mola e altura, motor V8 de 5,2 litros superalimentado com cárter seco, transmissão traseira de oito velocidades com dupla embreagem, eixo de transmissão de fibra de carbono e freios de carbono-cerâmica.

A versão apresentada na Europa é a Carbon Series, equipada com pacote de Performance que inclui aerofólios e um divisor maior na dianteira, flaps na parte inferior da carroceria e um sistema de redução de arrasto na asa traseira. Os seus elementos aerodinâmicos ativos reduzem o arrasto em linha reta sem sacrificar a aderência nas curvas.

Além de uma dianteira exclusiva e rodas de magnésio de 20 polegadas, o pacote Performance remove alguns materiais de isolamento acústico para reduzir o peso do veículo. O pacote faz parte das estratégias para o Mustang GTD atingir um tempo de volta abaixo de 7 minutos em Nurburgring, na cronometragem que será feita este ano.

“Muitos carros esportivos se destacam em uma coisa. Mas para um carro fazer uma volta rápida em Nurburgring ele precisa ser ótimo em tudo: curvas, aderência, frenagem, aceleração”, diz Greg Goodall, engenheiro-chefe do Mustang GTD.

Comandos exclusivos

O cockpit do Mustang GTD, inspirado em caças a jato, passa confiança e ajuda o motorista a se manter focado em cada curva, chicane e reta. Os bancos Recaro e o volante de base plana e aro grosso, com revestimento em couro e inserções em fibra de carbono, contribuem para isso.

Outra exclusividade do Mustang GTD são os botões no volante para ajuste da suspensão e do modo de escapamento. Há também dois novos botões à frente do seletor de marcha rotativo para acessar os Track Apps – recursos de performance na pista – e ativar a elevação do eixo dianteiro, que ajuda a evitar obstáculos em estacionamentos e garagens.

Os novos paddle shifters de titânio impressos em 3D permitem maior controle da transmissão para gerenciar os mais de 800 cavalos do motor. Superdimensionados e com um formato hexagonal leve e ergonômico, eles são mais um exemplo de como a Ford usa as competições para melhorar a experiência de direção. O acabamento em titânio também está presente no seletor de marcha rotativo no console.

O Mustang GTD inova também nos softwares da cabine, usando a tecnologia de games Unreal Engine no multimídia SYNC 4, com gráficos de boas-vindas e despedida exclusivos na tela de 13,2 polegadas e no painel digital ​​de 12,4 polegadas. Há ainda um novo mostrador de Performance, com o indicador de marcha e o tacômetro no centro, que elimina todas as informações supérfluas.

O Mustang GTD Carbon Series traz o capô, o teto e o deck traseiro sem pintura para destacar a carroceria em fibra de carbono. Ele tem seis opções de cores: vinho Chroma Flame, cinza Polymimetic, vermelho Race, preto Shadow, branco Frozen e azul Lightning, com ou sem listras esportivas e pinças de freio pintadas em azul, vermelho ou preto. (Fotos: Ford/Divulgação).