Ford exibe Linha Custom Garage de acessórios personalizados

O maior evento de acessórios e personalização de veículos do mundo, o Sema Show 2024 (Specialty Equipment Market Association), exclusivo para profissionais do setor, está sendo realizado esta semana em Las Vegas, nos EUA. A Ford aproveita o evento para apresentar ao público norte-americano apaixonado por carros uma linha de acessórios de edição limitada, chamada Ford Custom Garage.

O negócio de personalização e acessórios da Ford cresceu mais de 20% nos últimos cinco anos nos EUA e a marca sabe o quanto esses clientes valorizam a exclusividade. Para testar a receptividade das novidades a marca preparou veículos especiais que incluem três picapes Série F e um Bronco Sport.

A picape Solomon Lunger Custom 1969 F-100 “Clyde” é uma homenagem à Ford F-100 clássica, combinando estilo retrô e a tecnologia de desempenho mais avançada. Sua carroceria personalizada com o design da Ford F-100 1969 é montada sobre chassi “coilover” e usa peças de fibra de carbono aparente. O motor V8 5.2 Ford Performance Raptor R Crate de alto desempenho, com supercharger Whipple de 3,8 litros, gera mais de 900 cavalos e 96 kgfm de torque. Ela tem também rodas forjadas exclusivas e interior luxuoso de couro.

A Ford Performance Parts FP700S F-150 é uma picape de rua agressiva, com cabine simples e tração 4×2, equipada com kit de suspensão rebaixada e Supercharger Whipple de 3 litros que eleva a potência do motor V8 5.0 para 700 cavalos, com 81,5 kgfm de torque. Ela tem também um kit de aberturas de ventilação do para-lama, emblemas e adesivos exclusivos e escapamento esportivo V8 catback.

A F-150 ORV Ford Performance é uma picape-conceito V8 5.0 personalizada com componentes premium para desempenho off-road. Ela traz kit de elevação de suspensão Bilstein de 2 polegadas, rodas exclusivas, blindagem inferior extra, controles adicionais no painel, iluminação auxiliar off-road e acabamento externo com grafismos.

O Bronco Sport Wild Fund é exibido como conceito de um futuro kit Ford Custom Garage, focado em estilo para viagens on-road e off-road. Ele traz rodas Free Wheeling de 17 polegadas na cor verde, kit de elevação da suspensão, adesivos personalizados e capas de bancos Katzkin exclusivas. (Fotos: Ford/Divulgação).

F-150 ORV Project Vehicle. F-150 Ford Performance, motor V8 com 700 cavalos. Bronco Sport Wild Fund Project Vehicle. Detalhes internos do Bronco Sport WFPV.