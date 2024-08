Ford divulga o primeiro teaser de nova versão da Ranger

A Ford divulgou as primeiras imagens da nova versão da Ranger programada para chegar ao mercado este ano. Veja o teaser no link: https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/br/pt/permalink.html?VideoId=6359635783112. O modelo adiciona mais uma opção ao portfólio da picape, que hoje conta com as versões XL, XLS, XLT e Limited, além da esportiva Ranger Raptor.

A Ranger redefiniu o segmento de picapes médias com o lançamento da sua nova geração, que está completando um ano. Totalmente renovada desde a plataforma até os motores – incluindo o inédito V6 3.0, de 250 cv, e o eficiente 2.0 turbodiesel de quatro cilindros –, ela se destaca na categoria tanto pelo desempenho e dirigibilidade como pelo conforto e tecnologia embarcada.

O salto de qualidade se refletiu positivamente nas vendas. Em 2023, a picape da Ford foi a que mais cresceu no mercado, com 42,5% e mais de 20.000 unidades. Este ano, registrou um novo recorde histórico de vendas em junho (3.026 unidades) e fechou o primeiro semestre com um crescimento de 53%.

A chegada do novo modelo vai contribuir para dar sequência a esse bom momento, trazendo mais uma opção na linha que tem atraído uma gama cada vez maior de clientes. Prova disso é que, entre os compradores da Ranger, 50% são novos na marca.

“A nova versão da Ranger faz parte da nossa proposta de oferecer a melhor opção de picape para cada perfil de cliente, trazendo o que ele quer com máxima qualidade e diferenciação”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford. “Em breve vamos revelar todos os detalhes do produto e vai ser fácil entender o seu posicionamento na linha”. (Foto: Ford/Divulgação).