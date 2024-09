Ford confirma o lançamento da Nova Ranger Black

A Ford confirmou hoje que a nova versão da Ranger anunciada com um teaser em julho é a Black. A revelação veio acompanhada também das primeiras imagens da picape urbana de visual sofisticado e imponente, diferenciada por vários itens de acabamento em tom escuro, como sugere o nome. O seu lançamento vai ocorrer em breve, ampliando o portfólio da nova geração da picape.

O novo modelo chega num momento de crescimento da linha. Desde o lançamento da nova geração, a Ranger é a picape média que mais ganhou espaço no segmento, com um avanço de mais de 48% na participação de mercado. Entre outros destaques, ela registrou um novo recorde histórico de emplacamentos em junho, com mais de 3.000 unidades.

A Nova Ranger Black segue o mesmo conceito da versão homônima da geração anterior, que foi vendida de 2021 a 2023 com muito sucesso. Associada à cor preta que simboliza elegância, mistério e poder, ela agora volta ainda mais robusta e refinada, com um pacote projetado para atender quem não se contenta com o básico.

O seu estilo é marcado pela grade frontal, santantônio, rodas e retrovisores na cor grafite. Tem também faróis de LED, estribo fixo e pneus 255/65 R18 All Terrain. Detalhes do interior e equipamentos serão divulgados mais próximo do lançamento.

“A Nova Ranger Black combina a força e robustez que se espera de uma picape de verdade com o estilo e a sofisticação de um veículo de luxo”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford. “É uma picape que redefine a experiência urbana com seu design imponente e tecnologia de ponta”. (Fotos: Ford/Divulgação).