Ford Bronco e Mustang inspiram linha de bicicletas elétricas nos EUA

O Ford Bronco e o Ford Mustang são dois grandes ícones conhecidos pela esportividade e performance em quatro rodas e, agora, esse mesmo espírito está presente em uma nova linha de bicicletas elétricas lançada nos EUA. A Ford licenciou oficialmente a N+, empresa líder em tecnologia de ciclismo, para a produção dos modelos.

“Sabemos a paixão e a emoção que o Bronco e o Mustang despertam nas pessoas. Essas novas bicicletas elétricas permitirão que mais pessoas experimentem o espírito de aventura de um Bronco e a alegria de um Mustang desde o momento em que seguram o guidão”, diz Tyler Hill, gerente global de licenciamento de marca da Ford.

A linha é formada pela Bronco eBike, inspirada no desempenho e design robusto do SUV, e duas Mustang eBikes, incluindo um modelo de edição limitada comemorativo de 60 anos, a Mustang 60th Anniversary Edition.

Todas elas são equipadas com um potente motor de 750 W montado no cubo que gera 85 Nm de torque e oferecem velocidade máxima de assistência de 45 km/h – para ir acima disso, é preciso acionar o pedal. A autonomia é de cerca de 96 km, que pode ser atingida com apenas 3,5 horas de carga.

Elas possuem painel LCD colorido integrado ao guidão com informações de velocidade, duração da bateria e alcance, pneus de 27,5″ x 2,6″, luzes brilhantes de segurança e freios hidráulicos de quatro pistões para um desempenho superior de frenagem.

A Bronco eBike é projetada com um sistema de suspensão dupla inspirado no G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), tem pneus todo-terreno e assento confortável estilo motocicleta, com preço sugerido a partir de US$ 4.500. As Mustang eBikes contam com pneus semi-slick para otimizar a velocidade e o controle, com preço a partir de US$ 4.000. A edição limitada Mustang 60th Anniversary Edition será vendida exclusivamente nas concessionárias da Ford nos EUA. A linha é oferecida pelo site https://ford-bikes.com/, com previsão de entrega no final do ano. (Fotos: Ford/Divulgação).