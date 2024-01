Ford Brasil é certificada como Top Employer 2024

A Ford Brasil foi certificada como Top Employer 2024, reconhecimento dado a empresas que mostram excelência na gestão de pessoas, adotam as melhores práticas de RH e são empregadoras de referência em seus mercados. Este é o segundo ano consecutivo que a Ford recebe a certificação do Top Employers Institute, entidade que está presente em 121 países e atua na área há mais de 30 anos.

O programa de certificação Top Employers Institute se baseia em uma pesquisa realizada com metodologia global, apoiada em fatos e evidências e auditada de forma independente. Ela cobre seis dimensões de RH, divididas em 20 subtópicos, para inventariar as práticas adotadas pelas empresas. A Ford se destacou principalmente nos tópicos relativos a Estratégia de Negócios, Organização & Mudanças, Performance, Aprendizagem e Ética & Integridade, conquistando uma pontuação ainda melhor em relação ao ano anterior.

“Ser Top Employer é um reconhecimento de que estamos alinhados com as melhores práticas do mercado e aperfeiçoando continuamente os nossos processos para buscar a excelência na gestão de pessoas”, diz Fernanda Ramos, diretora de Recursos Humanos da Ford América do Sul.

Segundo ela, ter profissionais qualificados é fundamental para o sucesso da empresa, especialmente nesse momento de grande transformação tecnológica. “Essa certificação mostra que temos conseguido proporcionar experiências significativas para os nossos colaboradores, valorizando a sua jornada de desenvolvimento na companhia, além das práticas de atração de talentos. Dessa forma, os times alcançam resultados tendo profissionais motivados e que se sentem valorizados, além de estarem sempre em busca da excelência”.

David Plink, CEO do Top Employers Institute, destaca que tempos excepcionais trazem à tona o melhor das pessoas e das organizações, o que é evidenciado pelo Programa de Certificação Top Employers deste ano. “Os Top Employers 2024 mostraram um desempenho excepcional. São empregadores que se preocupam com o desenvolvimento e bem-estar de seu pessoal e enriquecem coletivamente o mundo do trabalho”.