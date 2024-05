Fishing Raptor anuncia o novo e veloz “Super Sport” no Brasil

O novo modelo Fishing 41 Super Sport será lançado no 2º semestre deste ano com as primeiras unidades para águas brasileiras e internacionais, incluindo os Estados Unidos e, além do design robusto da marca, trará muita esportividade e desempenho já que será um dos barcos mais velozes já fabricados no Brasil, segundo a marca, com uma potência de até 1.600hp em 4 motores de 400hp com capacidade de alcançar mais de 70 milhas, o equivalente a cerca de 120 km por hora. A lancha já está em construção e já teve unidades comercializadas na pré-venda e alta procura para clientes nacionais e internacionais. O valor da embarcação nesta fase é em torno de R$2,8 milhões, dependendo das configurações.

“Para quem ama velocidade, a Fishing 41 Super Sport vem para surpreender. Fizemos investimentos em equipamentos e motorização top de linha para entregar uma verdadeira experiência sobre as águas. Neste modelo, praticamente será imperceptível o atrito do barco com o mar e as ondas, dando a real sensação de ‘voar’. Além disso, velocidade é uma característica dos barcos da Fishing que são conhecidos por terem seus cascos altamente resistentes e por conta do V profundo que possibilita ‘cortar’ a água de forma ágil e segura”, afirma Fernando Assinato, CEO da Fishing Raptor.

A Fishing 41 Super Sport tem quase 12,50 metros de comprimento e capacidade para receber até 16 passageiros. As novidades desta embarcação incluem a motorização quadra de motores de 300 a 400hp. Para aproveitar toda a potência da embarcação, o posto de comando com telas touch e sistemas de pilotagem por joystick trazem as mais recentes tecnologias internacionais.

Ao estilo Center Console, o barco é uma versão “super upgrade” do modelo de sucesso Fishing 410 Solarium, com nova configuração de permite até 6 pessoas no posto de comando, coberto por um hard top, novidade da marca para uma embarcação desse porte. Também foram incluídos 5 assentos na área da popa.

Os passageiros podem andar livremente ao redor da embarcação que traz novo layout externo e amplo espaço para confraternização com espaço gourmet. O modelo também pode ter duas portas hidráulicas laterais na popa, com 2,10 metros de largura, que privilegiam o contato com o mar e aumentam ainda mais o espaço da embarcação. Já na proa, o costado do barco é protegido com encostos acolchoados, além de possuir assentos e ainda um solário para até duas pessoas. O interior tem banheiro fechado, pé direito de 1,95 metros e o layout favorece para a instalação de uma generosa cama ao centro do barco. (Fotos: Fishing Raptor/Divulgação).