Firás Fahs comemora vitórias na Fórmula Delta em Interlagos

Firás Fahs teve um fim de semana emocionante e comemora vitórias na Fórmula Delta no Autódromo de Interlagos. Ele disputou sábado e domingo a 5ª etapa da temporada e classifica o fim de semana como quase perfeito.

Firas iniciou o fim de semana sendo o sexto colocado no primeiro treino na sexta-feira e liderar o segundo. No sábado conquistou o terceiro lugar no grid de largada e ganhou a corrida 1. Na corrida 2, com a inversão dos seis primeiros, largou em sexto e finalizou a prova em segundo, a quatro milésimos de segundos do vencedor. Na competição de Rookies, Firás comemorou duas vitórias. Como cada corrida tem um pódio, Firás foi três vezes ao pódio em primeiro lugar e uma em segundo.

Firás Fahs destaca que o fim de semana foi quase perfeito. “Foi emocionante. Ganhar uma corrida em Interlagos é maravilhoso. Estamos evoluindo a cada etapa e muitas vitórias virão até o fim da temporada”, frisa o piloto de Foz do Iguaçu, que nesta temporada conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme.

Kart na Paraíba

Nesta terça-feira (23) , Firás Fahs estará no Kartódromo do Paladino, na cidade do Conde, na Grande João Pessoa, na Paraíba, para disputar a 2ª fase da Copa Brasil de Kart. Ele irá competir na categoria Graduados, defendendo a equipe Bravar Motorsport/Disam Insumos Agrícolas/Lei de Incentivo ao Esporte. Também na Paraíba, Firas disputará de 29 a 31 deste mês, a final da Regional Cup de Kart, competindo na categoria OK FIA.

“Serão mais 10 dias de muito trabalho, mas que estou confiante em grandes conquistar”, acentua Firás Fahs. (Fotos: Edmar Salguero/Divulgação).