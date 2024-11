Firás Fahs busca vitórias na penúltima etapa da Fórmula Delta

Depois do bom desempeno na etapa anterior, no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, o paranaense Firás Fahs busca vitórias na 7ª e penúltima etapa da Fórmula Delta, que será disputada neste sábado e domingo (23 E 24/11), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto de Foz do Iguaçu, que nesta temporada conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection e ExtraVape, busca vitórias em Interlagos, que possam lhe deixar mais próxima da liderança na classificação geral, na disputa de Rookies e na Copa Brasil.

Na classificação geral, Firás é o quarto colocado, com 114 pontos, enquanto que Pietro Mesquita na está liderança, com 142 pontos. Na disputa de Rookies, Firás é o vice-líder, com 172 pontos, ao passo que Pietro Mesquita também está na primeira colocação, com 189. Já na Copa Brasil, competição que tem como pontuação na etapa do Velocitta e as duas últimas da temporada, em Interlagos, Firás divide a vice-liderança com Enzo Caporale, com 40 pontos cada um, ao passo que na liderança está com Gabriel Moura, com 53 pontos.

Firas conquistou o terceiro lugar na classificação nas duas corridas do Velocitta e foi o vitorioso entre os rookies em ambas. Para este fim de semana o pensamento do jovem piloto paranaense e conquistar bons resultados que o deixe próximo da liderança nos três campeonatos e quem sabe até assumir a primeira colocação na disputa de Rookies e na Copa Brasil, dependendo dos resultados de Pietro Mesquita e Gabriel Moura. “Será uma prova decisiva em termos de campeonato. Estou focado em fazer o melhor trabalho possível, sem se preocupar com os adversários. Estando entre os primeiros colocados, as possibilidades de encostar nos líderes e estar em uma situação mais tranquila na briga pelo título na última etapa são promissoras”, acentua Firás Fahs.