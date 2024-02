Fiorino conquista Prêmio Lótus Campeão de Vendas 2024

Reconhecido pelo seu excelente custo-benefício, o Fiat Fiorino venceu novamente o Prêmio Lótus na categoria “Furgoneta de Carga”. Promovida pela revista Frota & Cia, a premiação chega à sua trigésima primeira edição, destacando anualmente as marcas e veículos mais vendidos do Brasil. Vale dizer que o Fiorino foi reconhecido como “Veículo Recordista” do Prêmio Lótus na edição especial de 30 anos no ano passado e está agora no seu 29° prêmio.

Fabricado no Polo Automotivo de Betim (MG), o Fiorino teve 21.865 unidades comercializadas durante o ano de 2023. Líder de mercado praticamente desde que foi lançado, o modelo garantiu 37,1% do segmento total das vans e teve 87% de participação no segmento B-Vans no último ano. Com seu baixo custo de manutenção e grande tradição, o modelo ainda tem ótimo valor de mercado e traz versatilidade nas aplicações, sendo adequado para utilização desde por pequenos comércios até por grandes empresas. Desenvolvido para encarar qualquer condição de trabalho, o Fiat Fiorino tem o tamanho ideal para uso urbano, boa capacidade de carga (650 kg) e volumétrica (3,3 metros cúbicos) com muita qualidade. Além disso, oferece confiabilidade e robustez.

Seu interior traz conforto e funcionalidade, com diversos porta-objetos e painel com saídas de ar-condicionado retangulares. O cluster vem com computador de bordo com seis funções, conta-giros e hodômetro parcial digital. O modelo também conta com DRL, repetidores de seta nos retrovisores externos, volante e banco do motorista com regulagem de altura, controle de tração e estabilidade (ESC), assistente de partida em rampa (Hill Holder), direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, chave com telecomando, alarme e faróis de neblina. Equipado com o motor 1.4 EVO Flex, é econômico e gera até 86 cv de potência e torque de 120 Nm com etanol.

Prêmio Lótus

Referência no setor há mais de 30 anos, o Prêmio Lótus é promovido pela revista Frota & Cia. Baseado no número de vendas de cada modelo, a premiação reconhece as marcas e modelos de caminhões, ônibus e utilitários que lideraram a preferência dos transportadores brasileiros no ano anterior. O Prêmio Lótus Campeão de Vendas 2024 teve 30 categorias, sendo 17 referentes aos caminhões, oito para ônibus, quatro para veículos utilitários e uma Especial.