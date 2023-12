Fiat recebeu mais de 30 prêmios em 2023

No final de 2023 a Fiat celebrou três anos na liderança do mercado brasileiro. Os motivos para comemorar não param por aí: a marca aumentou a sua sala de troféus. A Fiat foi reconhecida mais de 30 vezes em importantes premiações do setor automotivo e de outras áreas, tanto no Brasil quanto na Argentina, sendo uma das marcas mais premiadas no ano. Diversos modelos de sua gama de produtos foram premiados, e o mesmo se estende à Abarth, com destaque para o seu mais recente lançamento, a opção mais envenenada do Fastback, que apesar do pouco tempo de mercado, já levou troféus para casa.

“A Fiat é uma marca em constante evolução, apresentando inovações significativas para os consumidores e sempre causando impacto no mercado. Os números falam por si com a liderança do mercado brasileiro e a quantidade de reconhecimentos que tivemos nas principais premiações do setor. Tudo isso é um reflexo de todo o trabalho de reposicionamento da marca, que trouxe, entre outras iniciativas, a renovação do portfólio de produtos, com o lançamento das novas gerações da Strada e Ducato, renovação da Toro, lançamento do Scudo e entrada no segmento de SUVs, com Pulse e Fastback, além de trazer a marca Abarth de volta ao país”, afirma Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

Prêmios

No total, foram 32 prêmios em diversas áreas. A Fiat foi reconhecida como uma das “Marcas Mais Admiradas do Brasil” no Prêmio BandNews e ganhou o Top Of Mind do Jornal de Brasília na categoria “Marca de Automóvel”. A Fiat também brilhou no Prêmio POPAI Brasil 2023, conquistando dois prêmios: um em “Display e Peças de Merchandising” pelo Floorstand do Fiat Fastback e outro em “Projetos de Fidelidade e Relacionamento”, graças à ação “Fiat Lovers – Cirque du Soleil”.

A Fiat Strada, o veículo mais vendido do Brasil, se destacou mais uma vez no cenário automobilístico nacional. Além de manter sua posição de liderança no mercado brasileiro, a picape compacta acumulou uma série de prêmios em diversas categorias, consolidando seu sucesso e reconhecimento no setor. Ela conquistou o primeiro lugar como Melhor Revenda Quatro Rodas/KBB na categoria Picape Compacta, foi eleita a melhor opção de compra na categoria Picape Compacta pelo Qual Comprar 2023 – Autoesporte e recebeu o título de Maior Valor de Revenda – Autos 2023 na categoria de Picape Pequena na premiação da Autoinforme.

No prêmio Carsughi L’Auto Preferita, a versão turbo da Fiat Strada destacou-se por seu desempenho e eficiência, conquistando o troféu na categoria Picape Pequena. A Fiat Strada também foi aclamada por sua qualidade, durabilidade e conforto, vencendo o prêmio Top Car TV como “Melhor Picape até R$ 190.999”.

A segunda picape mais vendida do Brasil e da marca, a Fiat Toro também fez bonito e levou a melhor em duas premiações da Quatro Rodas, uma das mais tradicionais revistas do setor automotivo. Com a versão Ranch, a Toro venceu o prêmio Menor Custo de Uso 2023 na categoria Picape Diesel e no Melhor Compra Quatro Rodas 2023 a mesma versão ganhou em “Picapes Leves e Intermediárias acima de R$ 150.000”.

Outros modelos da Fiat também se destacaram, comprovando a versatilidade e qualidade da marca. O Fiat Fastback conquistou o prêmio ABIAUTO na categoria SUV Crossover Nacional e o Prêmio AutoData como Lançamento Automóvel, além de ser eleito o SUV Compacto pelo Qual Comprar 2023 – Autoesporte. O Fiat 500e foi apontado como Escolha do Ano 2024 pelo Dirija Auto.

O Fiat Cronos também obteve reconhecimento, recebendo o selo Maior Valor de Revenda – Autos 2023 (Autoinforme) na categoria Sedã Pequeno. Já o Fiat Pulse conquistou três prêmios: Maior Valor de Revenda – Autos 2023 (Autoinforme) na categoria SUV Entrada, Melhor Revenda Quatro Rodas/KBB como SUV Compacto de Referência e Premios Auto Test como SUV Regional na Argentina. Por fim, o Fiat Argo foi premiado na Melhor Revenda Quatro Rodas/KBB na categoria Hatch Compacto de Acesso.

O Fiat Fiorino, com uma trajetória marcada pelo sucesso, também acumulou diversos prêmios, consolidando-se como uma excelente opção no segmento de veículos comerciais. Dentre as conquistas, o Fiorino foi premiado no Prêmio Lotus – Campeões de Vendas como Furgoneta de Carga e Veículo Recordista do Prêmio Lotus (30 anos). Além disso, recebeu o Top of Mind do Transporte – TranspoData na categoria Frete Urbano, demonstrando sua eficiência e confiabilidade para o transporte urbano de cargas. O modelo também foi reconhecido na premiação Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais 2023 (Autoinforme) como Furgoneta de Carga, e no Prêmio Campeão de Revenda – Frota&Cia/2023 na categoria Furgoneta.

Abarth

Apesar de ter menos de dois meses de chegada ao mercado, o Fastback Abarth já faz bonito e levou a melhor na categoria Sport do prêmio Trend Car, foi eleito o Melhor SUV Nacional pelo Car Awards Brazil e o Melhor Utilitário Esportivo até R$ 200.999 pela premiação do Top Car TV. Além disso, também foi destaque no reconhecimento do portal Mecânica Online.

O outro modelo da marca do escorpião, o Pulse Abarth, também foi reconhecido. Na certificação Melhor Compra Quatro Rodas 2023 o SUV envenenado levou a melhor na categoria de “Esportivos até 350 cv”. Para completar, o Pulse Abarth também foi eleito a Compra do Ano 2024 pela Motorshow no segmento Aventureiro / Crossover.