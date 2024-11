Fiat alcança 20,9% de Market share em outubro

A Fiat encerrou o mês de outubro com inúmeros motivos para comemorar. A marca conquistou a liderança no mercado brasileiro tanto no acumulado do ano como também repetiu a façanha no encerramento de outubro. No último mês, a marca alcançou 20,9% de market share e 51.867 unidades emplacadas, mais de 9,5 mil à frente da segunda colocada.

Além disso, a Fiat emplacou três modelos entre os dez carros mais vendidos do mercado nacional: Strada, com 14.639 emplacamentos; o Argo com 9.265 unidades vendidas, seu maior volume de emplacamento do ano; e o Mobi, com 6.505 veículos comercializados.

A Fiat também comemorou em outubro a liderança em diferentes segmentos, como o das picapes. Nesta categoria, a marca mantém a primeira colocação com 44,1% de participação e 20.872 unidades. Destaques para a Strada, com 72,3% de market share entre B-picapes, e a Toro, com 44,7% na categoria de C-Picapes.

Já no segmento de vans, os veículos comerciais da Fiat são líderes com 2.807 unidades e 35% de market share, com destaque para a Fiorino, na primeira colocação entre as B-Van, com 2.253 emplacamentos e 73,5% de participação, e Scudo ocupando o primeiro lugar entre as D-Van, com 352 unidades emplacadas e 29,9% de segment share.

No acumulado do ano, a Fiat também manteve o título de campeã de vendas. Foram 422.116 unidades emplacadas entre os meses de janeiro e outubro de 2024, com 21% de market share, e mais de 101 mil veículos à frente da segunda colocada. A marca também é líder em três categorias: hatches (23,6%), picapes (42,8%) e vans (37,7%).

Assim como em outubro, no acumulado do ano a Fiat emplacou três modelos no top 10 e a Strada alcançou outro grande marco histórico. Além de ser o veículo mais vendido do país, com 116.092 emplacamentos e 5,8% de market share, a picape ainda atingiu a incrível marca de 2 milhões de unidades emplacadas no Brasil desde seu lançamento. O Argo conquistou o quinto lugar com 73.742 unidades emplacadas e o Mobi ocupou a sétima posição, com 56.183 unidades emplacadas. (Foto: Fiat/Divulgação).