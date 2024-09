Fenatran recebe 74 novas marcas na edição 2024 do evento

Considerada a principal feira para o setor de transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina, a Fenatran anuncia a entrada de 74 novas marcas em sua 24ª edição. Palco para geração de negócios e networking, o evento, que ocorre entre 04 e 08 de novembro, no SP Expo, deverá receber 66 mil participantes para conferir de perto as principais novidades entre produtos e serviços para os segmentos.

Ao todo serão 600 marcas nacionais e internacionais distribuídas em todos os pavilhões do maior centro de exibições do país. De acordo com a RX Brasil, empresa organizadora da feira, a chegada dos novos expositores contribui para o avanço de 20% da área ocupada. Ao todo serão mais de 100 mil metros quadrados com soluções para a cadeia de transporte rodoviário de cargas, entre montadoras de caminhões, fabricantes de implementos e acessórios, além de intralogística, tecnologia para armazéns e last mile para centros urbanos na Movimat, que ocorre paralelamente à Fenatran.

Entre as empresas que participam pela primeira vez estão as montadoras de origem chinesa TEVX Motors e XCMG Brasil; a divisão de acessórios da Thyssenkrupp; Rede de Postos Sim; Zion Logtec e Hangcha de operações logísticas; Olivo na área de implementos rodoviários, entre muitas outras.

Exemplo de um dos expositores estreantes é a Addiante que nasceu da união entre a Gerdau e Randoncorp e teve seu anúncio para o mercado na última edição feira, realizada em 2022. A empresa vai levar para o SP Expo um pacote de serviços de locação de veículos pesados, que contempla caminhões, implementos e máquinas. O espaço será dividido com a Rands, vertical de serviços financeiros da acionista Randoncorp, que vai apresentar um portfólio que engloba consórcios, financiamentos, investimentos, seguros e frete pós-pago.

Fabio Leite, CEO da Addiante, comemora a participação no evento e diz que será uma excelente oportunidade para fortalecer a marca e expandir a rede de contatos. “Esperamos não apenas aumentar a visibilidade da Addiante no mercado, mas também nos conectar com potenciais clientes e parceiros estratégicos. E que nossas soluções inovadoras atraiam o interesse de empresas que buscam melhorar a eficiência, disponibilidade, segurança e rentabilidade através da locação de ativos pesados zero quilômetro”, comenta.

Novas conexões, novos negócios

Pela primeira vez na Fenatran, a Next Implementos, líder na fabricação de implementos para o setor eletricitário e energético no Brasil e América Latina, vai apresentar seu principal lançamento do ano: o SkyCity, uma cesta aérea de 15,5 metros para manutenções em redes de distribuição de energia elétrica. “Nessa primeira participação, esperamos fortalecer nosso posicionamento no mercado, apresentar nossas inovações e expandir a rede de contatos”, afirma José Ricardo Daniel Vieira, Diretor Comercial da Next. “Acreditamos que a feira será uma excelente oportunidade para fecharmos novos negócios, identificar tendências e oportunidades”, complementa.

A Fenatran tem parceria institucional e apoio da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), NTC (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) e ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários). O evento tem entrada gratuita e já está com o credenciamento para visitantes aberto no site www.fenatran.com.br. ((Foto: Fenatran/Divulgação).