Fenatran 2024 será 20% maior que a edição anterior

A Fenatran, principal feira para o setor de transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina, será ainda maior em sua 24ª edição. O evento, que ocorre entre 04 e 08 de novembro, vai ocupar todos os pavilhões do São Paulo Expo. Serão mais 100 mil m² dedicados a reunir 600 marcas com as principais inovações dos segmentos, o que representa um avanço de 20% em relação a edição anterior, realizada em 2022.

Além de preencher todo o ambiente interno do maior centro de exposições do país, uma das atividades interativas, Fenatran Experience, será realizada mais uma vez na área externa. O projeto vai promover 2.500 tests drives em caminhões das marcas Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen Caminhões e Ônibus, além de conhecer de perto os produtos e tecnologias da Addiante e da Eaton, que são as empresas patrocinadoras da ação.

Para Thiago Braga Ferreira, gerente executivo da feira, esse avanço comprova a importância do evento para todo ecossistema do transporte rodoviário. “A Fenatran atrai cada vez mais expositores por ter como vocação principal a geração de negócios. Esse aumento de espaços apenas comprova que a feira está consolidada e qual a sua importância para o mercado”, explica.

Realizada a cada dois anos pela RX Brasil, a Fenatran espera receber 66 mil pessoas entre os cinco dias de duração. Para proporcionar uma melhor experiência a seus visitantes, o Pavilhão 8 vai sediar o Espaço de Conteúdo: um ponto de encontro para quem busca o desenvolvimento profissional e networking com muitas horas de palestras e painéis sobre temas relevantes para os setores de transporte e logística.

Com acesso gratuito, a programação especial começa no dia 05 com a Rota Fenatran. O Fórum Transporte Sustentável: Carga e Logística, será no dia 06 e debate temas de ESG no segmento e mobilidade. Já o 3º Fórum Mulheres no Transporte e Logística, que ocorre no dia 07 de novembro, traz exemplos práticos da redução da desigualdade de gênero que proporcionam mais diversidade para as empresas.

A Fenatran tem parceria institucional e apoio das principais associações do setor, centre elas a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), NTC (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) e Anfir (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários). (Foto: Fenatran/Divulgação).