Federação homologa os campeões do Paranaense de Marcas e Pilotos

A Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) homologou a classificação final do Campeonato Paranaense de Marcas e Pilotos de 2023. Depois de quatro etapas disputadas, com quatro provas em cada uma, cada competidor descartou os resultados das cinco piores provas para a definição dos campeões. Assim os campeões da temporada de 2023 foram Fabiano Santos Donner na categoria Marcas A; Raphael Palermo Futsuki, na Marcas B; Stive Augusto Tokarski, na Turismo A; e Fernando Kasmirski Zatta na categoria Turismo B.

Dentro da política de diminuir custos para os clubes, as quatro etapas foram disputadas como preliminares da Fórmula Truck e dos 500 Km de São Paulo. Assim o campeonato teve crescimento da primeira a última etapa. A última etapa, disputada no dia 10 deste mês, como preliminar da etapa de encerramento da temporada da Fórmula Truck, em Cascavel, 42 pilotos alinharam seus carros no grid. “Queremos manter a mesma fórmula para a temporada de 2024. Vamos conversar com promotores de categorias nacionais e novamente realizar o Paranaense de Marcas como preliminar de eventos nacionais. Isto diminui custos para todos”, acentua Rubens Gatti, presidente da FPrA.

Classificação final do Paranaense de Marcas e Pilotos de 2023:

Categoria Marcas A:

1.º) Fabiano Santos Donner, com 169 pontos;

2.º) Antonio J. Amorim Carvalho, 161;

3.º) Lúcio Alan Fischer Seidel, 78;

4.º) Lucas Garbulha Inoue, 64;

5.º) Marcelo Maschio Beux, 30;

6.º) Aparecido Lima de Morais, 24;

7.º) Leandro Zandoná, 18;

8.º) André Luiz Marafon, 15;

9.º) Lorenzo Mascarello Massaro, 3.

Categoria Marcas B:

1.º) Raphael Palermo Futsuki, com 206;

2.º) Ademar D`Agostini, 114;

3.º) Matheus Palermo Futsuki, 107;

4.º) Aparecido Lima de Morais, 95;

5.º) Carlos Eduardo Schilipack, 95;

6.º) Lorenzo Mascarello Massaro, 73;

7.º) Mario César Bonilha, 71;

8.º) Thiago Miola Klein, 58;

9.º) Anderson Lora Portes, 53;

10.º) Taylor Luiz Pilger Giacobbo, 48;

11.º) Ricardo Lasch/Júlio Fabrício Sandini, 33;

12.º) Mauricio Garcia Ambrósio, 29;

13.º) Gustavo Myasava, 26;

14.º) Luiz Fernando de Toffol/Rafael Salido, 12;

15.º) Luiz César Schoeder, 9;

16.º) Pedro Paulo Scherner, 7;

17.º) Carlos Roberto D`Agostini, 0.

Categoria Turismo A:

1.º) Stive Augusto Tokarski, com 222;

2.º) Emerson Szwed, 189;

3.º) Adriano César Botelho/Caio Henrique Botelho, 112;

4.º) Arthur Bailo Neto, 94;

5.º) Leonardo Kovalski, 55;

6.º) Marcleo Kroth da Silva, 44;

7.º) Gabriel Santos Imagava/Ricardo Augusto Grandizolli, 43;

8.º) Naor Petry, 40;

9º) Gefferson Luís de Lima, 30;

Categoria Turismo B:

1.º) Fernando Kasmirski Zatta, com;

2.º) Juliano Kasmirski Zatta, 163;

3.º) Luciano Vinicius Fracaro, 155;

4.º) Ivécio de Almeida, 137;

5.º) Paulo Barboza, 100;

6.º) Renan Gregory Pessin Alves, 74;

7.º) Roberto Barboza, 70;

8.º) Marlon Galikoski Rodrigues, 59;

9.º) Maikon Roberto Cardozo Tessaro, 49;

10.º) Emerson Alberto Will, 49;

11.º) Rodrigo Fernandes Romeira/Jaime Fernandes Romeira, 10;

12.º) Victor Hugo Mazziero Botelho, 6;

13.º) Diego Lino, 3;

14.º) Carlos Eduardo Schilipack, com 3 pontos.

Fotos: Dayane Priscila/Divulgação.