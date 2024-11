Fábrica da VWCO abre inscrições para o Formare

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) abre as inscrições para o programa educacional Formare 2025. A iniciativa é voltada para a formação profissional de jovens entre 17 e 18 anos que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio e tenham renda familiar per capita de até um salário-mínimo.

As inscrições poderão ser feitas até 1° de dezembro no site https://ava.fiochpe.org.br/login/index.php. No momento do cadastro, será necessário ter CPF e RG em mãos.

O processo seletivo será composto de prova escrita, dinâmica de grupo, entrevista e visita domiciliar. Os selecionados participarão do curso de “Operador de Montagem de Produto” com duração de 12 meses, ministrado na fábrica da VWCO em Resende (RJ). O curso é aprovado e certificado pelo Ministério da Educação (MEC). Reforçando o compromisso com a Diversidade & Inclusão, o programa prestigia a diversidade no processo de seleção com PCD, pessoas negras e membros da comunidade LGBTQI+.

“Através do Formare, os estudantes terão a oportunidade de aprender com professores altamente capacitados e colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Trata-se de uma vivência única de integração do ensino e do mercado de trabalho. Há 24 anos, a VWCO recebe alunos do Formare e fez parte da formação de mais de 300 jovens, dos quais 76% foram contratados por empresas do Consórcio Modular e ocupam cargos em diversos níveis hierárquicos. Com essa proposta, buscamos contribuir para a jornada acadêmica e profissional desses jovens que serão o futuro da nossa empresa e do nosso país”, destaca Ana Lúcia Moreira, coordenadora do Formare.

As aulas teóricas e práticas serão de segunda à sexta-feira e ministradas por 130 colaboradores voluntários. O Programa Formare é uma iniciativa da Fundação Iochpe com atuação em várias regiões do Brasil há quatro décadas. (Foto: VWCO/Divulgação).