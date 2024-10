Encontro de Veículos Antigos do Sudeste em São Roque (SP)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Devido à sua completa infraestrutura e proximidade com a capital, o Complexo Dream Car de São Roque consolidou-se como um dos locais preferidos para a realização de encontros de carros e motos não apenas por clubes de São Paulo, mas também de Estados vizinhos. Agora, vai sediar um evento de relevância nacional: o 1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste, que ocorrerá de 29 de novembro a 1º de dezembro. Deverão participar 500 automóveis não apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, mas também de outras regiões brasileiras. As inscrições já estão abertas.

A programação inclui coquetéis, jantar, visitação ao museu e premiação dos carros que se destacarem. O primeiro lote de inscrições custa R$ 690,00 e o segundo, R$ 890,00, valor que dá direito a expor até dois veículos, ao jantar com show para duas pessoas e a dois ingressos para conhecer o acervo do Dream Car Museum. Para inscrever-se, basta acessar o link bit.ly/encontro-dreamcar-sudeste.

O presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), Andrés Pesserl, avalia que o encontro chega para complementar o rol de eventos máster já realizados no Sul, Centro-Oeste e Nordeste. “Este acontecimento grandioso será realizado nas dependências do Dream Car em São Roque, um local excepcional que oferece uma mostra permanente de automóveis e motos em incrível estado de conservação e raridade. O ambiente é amplo e acolhedor, contando com diversas opções de lazer e alimentação. Será, certamente, um encontro de alto brilho para o antigomobilismo brasileiro”, avalia. (Fotos: Complexo Dream Car/Divulgação).