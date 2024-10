Empresa paranaense cria inteligência artificial inédita

A crescente necessidade de otimizar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência tem levado empresas de diversos setores a buscar a inteligência artificial (IA) para trazer soluções que transformam áreas como a gestão empresarial e o varejo automotivo.

No Brasil, um exemplo disso é a parceria entre a BW8 Martech, especializada em integração de marketing e tecnologia, e inteligência artificial, e a TOTVS, líder em tecnologia para gestão empresarial na América Latina. A empresa desenvolveu uma solução inédita que automatiza as respostas a RFPs (Request for Proposals) e RFIs (Request for Information), que são pedidos de propostas e informações, como cotações e solicitações de dados, utilizando inteligência artificial para preencher automaticamente os formulários com as respostas mais adequadas, reduzindo o tempo e o esforço necessários para completar essas tarefas, um processo inédito, e que gera uma economia projetada de R$ 6 milhões em dois anos.

“Essa automação aumenta a eficiência e melhora a performance nas conversões, impactando diretamente na competitividade “, explica Willian Crizostimo, CEO da BW8.

Outro setor que deu passos largos na IA, é o varejo automotivo, que também tem sido beneficiado com a automação. Enfrentando grandes desafios para vender veículos seminovos, o Grupo Marajó, que administra concessionárias de pelo menos 6 grandes marcas, se livrou dos processos manuais, o que dificultava a organização das vendas e o controle do estoque. Com a implementação de novas ferramentas, os dados foram centralizados em um único sistema, e os contatos de potenciais clientes (chamados de “leads”) distribuídos automaticamente para os vendedores, e até o atendimento pelo WhatsApp foi automatizado, ficando mais rápido e melhorando a eficiência nas vendas.

Com uma plataforma que sincroniza vendas, marketing e operações, e o uso da inteligência artificial para otimização de novos clientes e recomendações, os resultados foram expressivos: houve um aumento de 40% na taxa de conexão entre os possíveis clientes e vendedores nos primeiros dias. Em apenas um mês, 35% dos atendimentos foram automatizados, gerando mais de 900 interações sem necessidade de expansão da equipe. O custo por lead foi reduzido em 25%, otimizando os recursos financeiros. (Foto: BW8/Divulgação).