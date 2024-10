Empregados da Ford realizam ações sociais no Mês Global do Voluntariado

Todos os anos a Ford promove em setembro o Mês Global do Voluntariado, incentivando seus colaboradores a atuar como voluntários em projetos sociais nas comunidades com o apoio da Ford Philanthropy, braço filantrópico da empresa. Este ano a ação incluiu seis projetos no Brasil, com a participação de 108 voluntários que dedicaram mais de 470 horas de trabalho, além de doações que somaram um total de US$ 25 mil.

Quatro projetos foram contemplados na Bahia: Setor de Acolhimento a Gestantes (SEAG), Garotas 4.0, Instituto Cultural Steven Biko e Chama para Dançar; e dois em São Paulo: Recanto Betel e Papo Futuro. No Setor de Acolhimento a Gestantes (SEAG), em Camaçari, BA, que apoia mulheres grávidas em condições de vulnerabilidade social, os voluntários da Ford separaram cestas básicas, organizaram um workshop para 20 mulheres do projeto e doaram kits berço, adquiridos com recursos da Ford Philathropy.

No Garotas 4.0, em Salvador, BA, que incentiva meninas em condições de vulnerabilidade social a aprender conteúdos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), os voluntários da Ford compraram equipamentos com recursos da Ford Philathropy e organizaram uma visita de alunas à empresa, onde conversaram sobre as oportunidades de carreira para mulheres na engenharia e programação.

No Instituto Cultural Steven Biko, em Salvador, que promove a educação de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) para jovens negros de baixa renda, um grupo de 64 participantes foi convidado para palestras e rodas de conversa no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford. Ainda em Salvador, BA, os voluntários da Ford estão ajudando o projeto Chama para Dançar, que apoia a comunidade LGBTQIAP+, na montagem de um espetáculo musical e workshop sobre a área cultural.

No Recanto Betel, de Tatuí, SP, que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, os voluntários da Ford promoveram um mutirão de melhorias na instituição, incluindo organização, limpeza e instalação de equipamentos para exposições e eventos, com montagem de painéis e iluminação, adquiridos com a doação da Ford Philanthropy.

Na organização Papo Futuro, de São Paulo, SP, que auxilia alunos de comunidades a continuar ou voltar a estudar com acesso à internet e dispositivos eletrônicos, os voluntários da Ford participaram de diversas atividades, como organização e limpeza do espaço, entrega de equipamentos e adquiriram o acesso a plataformas de ensino para os alunos com recursos da Ford Philathropy.

“O ​​Mês Global do Voluntariado da Ford oferece aos empregados várias maneiras de ajudar a fortalecer as comunidades e fazer a diferença na vida das pessoas”, diz Roberta Madke, gerente de Responsabilidade Social da Ford. “É uma experiência que enriquece tanto quem doa como quem recebe, porque inspira a realizar sonhos e superar desafios com base na cooperação e na soma de esforços”.

Na América do Sul, o programa da Ford incluiu também ações na Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai e Venezuela, somando 16 projetos que mobilizaram mais de 260 voluntários e mais de 1.000 horas de trabalho voluntário. No total, a Ford destinou este ano mais de US$ 1,2 milhão ao programa, atendendo 189 organizações sem fins lucrativos indicadas por seus empregados em 30 países, com foco em educação, equidade, desenvolvimento econômico, saúde e serviços essenciais para as comunidades. (Foto: Ford/Divulgação).