E-Lion Day: Peugeot anuncia novo programa de facilidades em 2024

Na sequência do E-Lion Day iniciado em 2023, a Peugeot apresenta agora novas ações que também reforçam seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, bem como a estrutura por trás dessa ambição.

Uma gama que agora é 100% elétrica: a mais ampla de qualquer marca europeia, que atende a todas as necessidades dos clientes;

“Peugeot Allure Care” – um programa sem precedentes dedicado aos clientes do novo Peugeot E-3008;

A tecnologia ChatGPT será oferecida a todos os seus clientes, em toda a gama de veículos Peugeot de passageiros e comerciais;

A Peugeot reforça suas ações na economia circular, em linha com a estratégia “4R” do Grupo Stellantis: Remanufaturar, Reparar, Reutilizar e Reciclar;

O projeto E-Lion está no centro da estratégia da Peugeot para construir a mobilidade sustentável do futuro. Trata-se de uma ampla abordagem, de 360º, que vai muito além da eletrificação de veículos e se baseia em cinco pilares:

Ecossistema de produtos e serviços, baseado nas soluções Stellantis;

Experiência para o cliente, do início ao fim;

Elétrico, uma gama 100% elétrica até o final de 2024 na Europa;

Eficiência, proporcionar o máximo de desempenho com o mínimo de consumo elétrico;

Meio ambiente, um objetivo de sustentabilidade e compromisso de se tornar Carbono Líquido Zero até 2038.

12 modelos elétricos

Inicialmente para a Europa, a Marca do Leão anunciou uma nova gama completa de veículos elétricos: Novos modelos Peugeot: e-208, e-2008, e-308, e-308 SW, e-3008, e-Rifter, e-Traveller, e-Partner, e-Expert, e-Boxer.

Em 2024, a linha 100% elétrica será ainda mais enriquecida com dois novos modelos: o e-408 e o e-5008. Com esses nove veículos de passageiros e três veículos comerciais leves, a Peugeot oferece a mais ampla gama elétrica de qualquer fabricante automotivo europeu.

No ano passado, a Peugeot estava liderando o segmento elétrico B na Europa com o e-208 e o e-2008. A marca também é líder europeia em vendas de veículos comerciais leves com emissão zero.

ChatGPT chega ao i-Cockpit® de todos os veículos Peugeot

A Peugeot leva a experiência do cliente, um dos cinco pilares do projeto E-Lion, ainda mais longe, oferecendo a tecnologia ChatGPT em toda a sua gama de veículos de passageiros e comerciais, inicialmente, em cinco mercados piloto antes de uma implantação mais ampla a partir do segundo semestre de 2024 na Europa.

O modelo mais conhecido de inteligência artificial generativa é integrado ao Peugeot i-Cockpit e se torna, por meio do assistente de voz Ok Peugeot, um verdadeiro parceiro capaz de responder a inúmeras perguntas e solicitações sobre qualquer tipo de assunto.

Uma vez que o assistente de voz do Ok Peugeot é ativado, basta expressar sua consulta para que o ChatGPT responda de forma completa. A inteligência artificial generativa pode fornecer respostas a perguntas específicas, por exemplo, sugerindo pontos de referência para visitar em uma cidade, apresentando-os e guiando-os até o local em coordenação com o sistema de navegação, mas também pode animar sua viagem interagindo com os ocupantes, dando asas à sua criatividade.

Peugeot, uma marca defensora da economia mais sustentável

A criação de um ecossistema completo baseado nas soluções Stellantis é outro pilar do projeto E-Lion. O grupo está desenvolvendo um negócio de Economia Circular baseado nos “4Rs”: Remanufatura, Reparo, Reutilização e Reciclagem.

A Peugeot faz parte dessa abordagem ao utilizar menos materiais – e materiais mais sustentáveis -, aumentando a longevidade e garantindo a reciclagem ao final de sua vida útil. Por exemplo, o novo Peugeot e-3008 é composto por 23% de materiais reciclados, incluindo aços e polímeros.

Para garantir a reciclagem de veículos em fim de vida na Europa, a Stellantis criou a Sustainera Valorauto, uma joint venture com a Galloo, líder europeia em reciclagem. O programa oferece a profissionais e indivíduos uma solução completa que inclui a coleta e a desmontagem de veículos, a recuperação, a reforma e a comercialização de peças reaproveitáveis e a reciclagem de materiais.

Outra joint venture dedicada especificamente à reciclagem de baterias de carros elétricos na Europa e na América do Norte foi concluída pela Stellantis com a Orano. Ela usará a inovadora tecnologia de baixo carbono que permite uma taxa significativa de recuperação de materiais de baterias de íons de lítio.