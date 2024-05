DRiV mostra componentes Monroe Axios e comemora marcos históricos

A DRiV, divisão para o mercado de reposição do grupo Tenneco Automotive, participou da 11ª da Autopar, feira do segmento da indústria de autopeças, realizada entre os dias 08 e 11 de maio, no ExpoTrade Pinhais, na Grande Curitiba, com diversas novidades e atrações para os visitantes do evento. Entre os principais destaques está o lançamento das novas linhas de componentes Monroe Axios. Esses lançamentos chegam para ampliar ainda mais a oferta de soluções da fabricante para o segmento de sistemas de suspensão automotiva, onde figura entre um dos líderes de mercado. Também serão apresentadas as demais linhas de produtos, incluindo amortecedores 100% pressurizados Monroe, em suas inúmeras aplicações. Além disso, a empresa aproveita a oportunidade para divulgar e promover a parceria com o Instituto Ayrton Senna e três importantes marcos em sua história no país.

Novos componentes para direção e suspensão Monroe Axios

A Autopar é a vitrine para a apresentação dos novos pivôs de bandeja e terminais de direção da Monroe Axios ao mercado reparador. Indispensáveis, esses dispositivos garantem o controle das rodas pela direção e por isso, exigem uma configuração robusta e resistente.

O pivô de bandeja – também conhecido como pivô da suspensão, pino esférico ou articulação – é responsável por conectar a carroceria ou o chassi do veículo a componentes como o telescópio e a manga de eixo e permitir o movimento angular das rodas. O terminal de direção transmite os movimentos do volante para as rodas, conectando-as com o terminal axial. Para garantir uma composição robusta e que garanta a máxima eficiência, os componentes trazem soluções, como:

Corpo forjado em aço a frio, que proporciona alta resistência a rupturas.

Lubrificação em graxa com molibdênio, que permite a utilização em temperaturas extremas (baixas e altas), sem alterar as propriedades químicas da graxa e físicas do conjunto;

Coifa de borracha de alta resistência a alongamento em altas e baixas temperaturas;

Anel tipo trava com acabamento superficial de alta resistência a corrosão e a entrada de contaminantes no interior do conjunto;

Pino esférico em aço liga e tratado termicamente, que propicia alta resistência a rupturas;

Os novos pivôs de bandeja e terminais de direção Monroe Axios já estão disponíveis para venda na rede de distribuidores da marca, com garantia de 1 ano, a partir da data de instalação.

Demais atrações

Além dos novos produtos, a DRiV traz para a Autopar sua principal iniciativa institucional. A parceria com o Instituto Ayrton Senna, inaugurada no início do ano, permite a distribuição de recursos, oriundos das vendas de produtos Monroe e Monroe Axios para projetos realizados pela instituição, em todo o país. Essa ação ocorre no ano em que se completam 40 anos da entrada do piloto Ayrton Senna na Fórmula-1. Na época, iniciante na categoria, Senna contava com o apoio da Monroe como um de seus patrocinadores.

Este ano, também representa a comemoração de importantes marcos para a companhia. Há 65 anos era fundada a Axios, uma empresa brasileira de autopeças, com o objetivo de atender ao mercado de veículos importados e produzidos pela então jovem indústria automotiva nacional. Hoje, a Monroe Axios é uma das maiores e mais representativas marcas do segmento, produzindo componentes de suspensão para os mercados local e externo.

Em 1974, visando reforçar sua presença no Brasil, a Monroe inaugurava sua fábrica de amortecedores no município de Mogi Mirim, em São Paulo. Cinco décadas depois, a unidade mantém sua importância estratégica, com produtos destinados ao mercado original e ao segmento de reposição, no Brasil e na América do Sul. A DRiV também foi pioneira há 25 anos, quando lançou o Monroe Club, o primeiro programa de relacionamento para o setor de reparação automotiva. Sua chegada revolucionou a forma de se fazer negócio entre as indústrias e os aplicadores de autopeças, alcançando mais de 3.800 estabelecimentos pelo país e sendo até hoje a principal referência para iniciativas do gênero. (Foto: DRiV/Divulgação).