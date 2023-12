Do 1.0 ao 100% elétrico, Peugeot 208 tem linha mais completa dos hatches

Você sabia que o Peugeot 208 é o único carro do Brasil a oferecer uma gama completa de motores? Do 1.0 Firefly ao 100% elétrico, passando pelo Turbo 200 e pelo 1.6 Flex, há opções para todos os gostos e necessidades, sempre embaladas pelo design, conforto e tecnologia do hatch mais atraente do mercado e mais premiado do Brasil. O 208 nasceu para ser multienergia, e isso é possível pelo uso da plataforma CMP (Common Modular Platform), uma das mais modernas do grupo Stellantis.

Vamos contar essa história pela ordem de chegada. O primeiro motor disponível na linha atual do Peugeot 208 foi o 1.6 16v flex, reconhecido por ser confiável, silencioso e econômico sem esquecer a potência: são 120 cv e 153,6 Nm de torque. Essa opção está disponível para as versões Active e Road Trip, ambas com câmbio automático de seis velocidades.

Na sequência, veio o carro urbano dos novos tempos: o elétrico – e eletrizante – Peugeot e-208. Trata-se de um hatch sem emissões e com emoção, digno de receber a sigla GT – sigla, não, uma verdadeira honraria.

Seus 136 cv, conciliados ao torque imediato, são embalados por detalhes visuais exclusivos na linha, como as molduras pretas nas caixas de rodas e a grade frontal com apliques na cor da carroceria. E se essa pintura for no tom Amarelo Faro, outra exclusividade do e-208, sua passagem pelas ruas se torna um acontecimento.

O câmbio tipo joystick e a forração de Alcantara nos bancos complementam a lista de diferenciais do Peugeot elétrico. Tanto o porta-malas (311 litros) quanto a cabine oferecem o mesmo espaço que as demais versões.

Mas a família precisava crescer ainda mais para embelezar novas garagens, então surge o Peugeot 208 1.0 Firefly. Enfim o segmento de entrada do mercado nacional recebe um carro que pode ser equipado com teto solar panorâmico, faróis Full LED e central multimídia com tela de 10,3 polegadas. As versões disponíveis chamam-se Like e Style.

O motor flex aspirado de três cilindros e 12 válvulas oferece 75 cv. O número não soa estranho para os fãs da Peugeot: é a mesma potência disponível em versões 1.4 dos ícones 205 e 206. Dessa forma, a evolução técnica permite manter o bom desempenho que fez história, mas agora extraído de uma máquina muito mais eficiente, com baixo consumo tanto de gasolina quanto de etanol.

Havia, contudo, espaço para mais esportividade e tecnologia. Ao lançar o 208 Turbo 200, a Peugeot transforma o hatch mais moderno e atraente do segmento no mais ágil e econômico entre os 1.0 turbinados.

São 130 cv de potência e 200 Nm de torque disponíveis a 1.750 rpm – o pico de força surge em rotação mais baixa do que nos concorrentes. O câmbio automático do tipo CVT traz um software exclusivo para aumentar sua eficiência energética.

O Peugeot 208 Turbo 200 está disponível nas versões Allure, Style e Griffe, e as duas últimas trazem o i-Cockpit 3D. Trata-se de um cluster 3D em que as informações principais são projetadas em uma terceira camada, como se flutuassem diante dos olhos do motorista.

A fartura de opções da linha 208 é conciliada à confiabilidade mecânica de seus motores, que são compartilhados por diferentes modelos do grupo Stellantis. A escala de produção garante a disponibilidade de componentes genuínos na rede concessionária e o baixo custo de manutenção, e há ainda a tranquilidade da plataforma Peugeot Confiance. O serviço traz atendimento humanizado via WhatsApp, três anos de garantia e três revisões – 10 mil, 20 mil e 30 mil km ou 36 meses – pelo preço de uma.

O 208 é ainda o Hatch mais premiado do Brasil em seu segmento, em 2023 recebeu importantes prêmios no setor automotivo, como Prêmio UOL Carros – sendo eleito o melhor compacto do Brasil na categoria Hatch Compacto; Prêmio Motorshow Compra do Ano 2024, Carro Nacional de 13 a 16 mkgf no Prêmio ABIAUTO, Prêmio Trend Car 2024 na categoria Hatch, melhor automóvel de passeio compacto no Carsughi L’Auto Preferita e recentemente como Melhor Carro Nacional de até R$ 199.999 no Prêmio Top Car TV.