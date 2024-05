Desenvolvimento do Porsche 911 com sistema híbrido é concluído

O primeiro Porsche 911 para as ruas com sistema híbrido está pronto para entrar em cena. Após um extenso programa de desenvolvimento e testes realizado com sucesso, o novo 911 equipado com propulsão híbrida está pronto para entrar em produção em série.

Mais de cinco milhões de quilômetros de testes

“Pela primeira vez na história de 61 anos de nosso ícone, estamos instalando um sistema de acionamento híbrido em um Porsche 911 de rua. Este híbrido de desempenho inovador torna o 911 ainda mais dinâmico”, diz Frank Moser, Vice-Presidente da Linha de Modelos 911 e 718. “Não deixamos nada ao acaso durante o desenvolvimento e testamos o novo 911 em todas as condições ao redor do mundo. Desde o frio congelante até o calor escaldante, como foi o caso durante as etapas finais dos testes em Dubai. Seja em uma alta carga de trem de força nas exigentes condições de passagens de montanha ou no trânsito urbano, o novo 911 dominou com habilidade até os desafios mais difíceis. No total, nossos engenheiros e pilotos de teste acumularam mais de cinco milhões de quilômetros de desenvolvimento”.

Mais rápido que seu antecessor no circuito de Nürburgring por 8s7

Testes e ajustes no Nürburgring Nordschleife sempre tiveram um significado especial durante o desenvolvimento do 911. Ao longo dos testes de desempenho, o piloto e embaixador da marca Porsche, Jörg Bergmeister, completou uma volta no circuito em 7min16s934 – 8s7 mais rápido que a versão correspondente do modelo anterior. O carro de teste estava equipado com pneus homologados para uso em rua, mais o kit aerodinâmico com uma asa traseira fixa, que está disponível como opção há várias gerações de modelos, e que proporciona maior downforce em altas velocidades.

“O novo 911 se tornou consideravelmente mais rápido na pista”, diz Bergmeister. “Temos mais aderência, significativamente mais potência, e a resposta espontânea do sistema híbrido orientado para performance é uma grande vantagem”.

Transmissão pelo Porsche Newsroom

A estreia mundial do novo Porsche 911 será transmitida em 28 de maio às 10:00 (horário de Brasília), no Porsche Newsroom, em newsroom.porsche.de, e nos canais da Porsche no YouTube e LinkedIn. Também estará disponível para assistir sob demanda posteriormente. (Fotos: Porsche/Divulgação).