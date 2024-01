Daimler Truck e Masdar estudam exportação de hidrogênio líquido

A empresa Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, a potência em energia limpa dos Emirados Árabes e a Daimler Truck Holding AG (“Daimler Truck”), uma das fabricantes líderes mundiais de veículos comerciais, assinaram um protocolo de intenções (“MoU”) para explorar a viabilidade de exportações de hidrogênio líquido ecologicamente correto de Abu Dhabi (EAU) para a Europa até 2030.

O protocolo de intenções foi assinado em Abu Dhabi por Fawaz Al Muharrami, Diretor Executivo da área de Energia Limpa e Diretor de Operações Assistente da Masdar e Martin Daum, Presidente do Conselho de Administração e CEO da Daimler Truck. A parceria entre as duas empresas pioneiras que desempenham papéis complementares representa um avanço significativo nos esforços atuais para combater as emissões de CO2 nos transportes de carga rodoviários.

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar afirmou: “A ambição da Masdar é de se tornar um dos players líderes no desenvolvimento global do hidrogênio de baixo carbono e acreditamos que o mercado de transportes é um dos mais estratégicos para o hidrogênio ecologicamente correto. Esse acordo tem o potencial de viabilizar uma redução significativa das emissões de CO2 nos transportes rodoviários de carga da Europa, alinhado com a ambição dos Emirados Árabes Unidos de se tornar líder no mercado de hidrogênio de baixo carbono até 2031 e com nossa abordagem “smart-early-mover” (pioneiro inteligente) de disponibilizar projetos com parceiros estratégicos no mundo todo”.

Martin Daum, Presidente do Conselho de Administração e CEO da Daimler Truck: “Nós, da Daimler Truck visamos liderar em transportes sustentáveis. Visando descarbonizar os veículos comerciais, é absolutamente crucial disponibilizar mundialmente o hidrogênio. Nossa iniciativa com a Masdar marca um passo inicial para que viabilizemos o fornecimento de hidrogênio líquido ecologicamente correto na Europa”.

Os planos dos Emirados Árabes Unidos são de se estabelecerem como produtores e fornecedores líderes confiáveis de hidrogênio de baixo carbono até 2031.

Na qualidade de principal potência em energia limpa dos Emirados Árabes e uma das empresas sustentáveis de mais rápido crescimento, a Masdar está na vanguarda do avanço no desenvolvimento e utilização de tecnologias de energia renovável e hidrogênio de baixo carbono para enfrentar os desafios globais de sustentabilidade.

Estabelecida em 2006, a Masdar desenvolveu projetos em mais de 40 países com uma capacidade de geração de energia elétrica de mais de 20GW (Gigawatt). Ela investiu ou se comprometeu a investir em projetos no mundo todo com um valor total de mais de US$30 bilhões com planos de crescimento ambiciosos de atingir 100GW até 2030.

A Daimler Truck está expressamente comprometida com o Acordo Climático de Paris e em liderar os transportes sustentáveis. A empresa está planejando transformar todo seu portfólio de caminhões e ônibus neutros quanto a emissões de CO2 na operação de condução em todos os seus principais mercados globais (Europa, EUA, Japão) até 2039.

Visando descarbonizar os transportes, a Daimler Truck está adotando uma estratégia de mão dupla com veículos movidos à hidrogênio e à bateria. Em uma demonstração da viabilidade do uso de hidrogênio líquido nos transportes rodoviários, o protótipo da empresa, o caminhão GenH2 Truck da Mercedes-Benz recentemente completou uma viagem de 1.047 quilômetros pela Alemanha com uma carga única de hidrogênio líquido em condições da vida real. A Daimler Truck está fabricando uma frota de caminhões GenH2 da Mercedes-Benz para testes junto a clientes que está prevista para estar em operação até meados de 2024.