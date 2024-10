Curitiba renova frota com mais 95 ônibus Volvo B320R

Reconhecida por abrigar um dos melhores sistemas organizados de transporte urbano de passageiros do Brasil, Curitiba (PR) começa a receber as primeiras unidades de um lote de 95 novos ônibus Volvo B320R. Produzidos no complexo industrial da marca na capital paranaense, os chassis rodarão no sistema Ligeirinho, como são conhecidos os veículos nas cores prata ou cinza que trafegam em roteiros complementares das linhas expressas e interbairros, com embarque e desembarque em nível nas estações-tubo.

Os ônibus foram adquiridos pelas empresas Expresso Azul, Autoviação Redentor, Viação Cidade Sorriso, Transporte Coletivo Glória, Autoviação São José dos Pinhais e SPE Via Mobilidade. O B320R é o chassi Padron da Volvo, com capacidade para até 80 pessoas, com 13,20 metros de comprimento. Encarroçados pela Caio e Marcopolo, os chassis deverão ser entregues em sua totalidade até o final do ano. As aquisições dão sequência à renovação da frota de Curitiba, que soma cerca de 1.100 veículos.

“Estamos orgulhosos de promover mais uma grande venda para operadores que atuam em Curitiba, a cidade que a Volvo escolheu para ser sua casa brasileira há quase 50 anos”, afirma Paulo Arabian, diretor comercial da Volvo Buses no Brasil. A capital do Paraná é considerada a origem do BRT, o sistema que utiliza ônibus em corredores exclusivos, com embarques em nível e bilhetagem pré-paga para dar mais agilidade ao transporte coletivo de passageiros. “Acompanhamos de perto as necessidades da Prefeitura, do órgão gestor do sistema e dos operadores. Estamos contentes pela cidade mais uma vez investir em ônibus novos, seguros e de alta qualidade”, destaca o executivo.

Silencioso e econômico

O B320R tem motor traseiro e é um chassi de grande conforto e baixo nível de ruído. Além disso, a versão urbana possui uma caixa de câmbio automática, que permite trocas de marcha muito suaves e um excelente custo operacional para as empresas.

Os novos ônibus de Curitiba são o mais recente lançamento da marca e estão chamando a atenção de transportadores de todo o País, em cidades como Ribeirão Preto, Brasília e Rio de Janeiro. “Os resultados mostram também um excelente consumo de combustível. Assim como nos modelos rodoviários, os chassis urbanos Euro 6 da Volvo têm alta eficiência energética”, observa Arabian.

O B320R tem o motor D8K Euro 6, de 320 cv de potência e 1.200 Nm de torque. Ele contribui para uma operação silenciosa e confortável para os passageiros e melhor dirigibilidade para o motorista. O propulsor é bastante similar ao dos caminhões VM, o que confere ao ônibus uma posição ainda melhor no mercado, por causa da grande disponibilidade de peças nas concessionárias e profissionais altamente capacitados pela fábrica para manutenção.

“A venda dos chassis foi feita pela Nórdica, concessionária Volvo que atende a capital e parte do interior do Paraná”, explica Humberto Costa, gerente regional de vendas de ônibus da Volvo. Parte dos veículos teve financiamento viabilizado pelo Banco Volvo.

(Foto: Volvo/Divulgação).