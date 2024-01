Cuidados com as palhetas do limpador de para-brisas

Muitos motoristas subestimam a importância das palhetas do limpador de para-brisa, mas a verdade é que elas desempenham um papel fundamental na segurança ao dirigir, pois garantem a boa visibilidade nos dias de chuva. Palhetas desgastadas ou danificadas podem comprometer significativamente a visibilidade do condutor, especialmente em condições climáticas adversas, por isso é importante mantê-las em boas condições, para não ter surpresas no momento de usá-las.

Quando as palhetas estão desgastadas, rachadas ou ressecadas, elas não conseguem limpar de maneira eficaz o para-brisa, resultando em manchas, riscos e visão distorcida. Isso pode tornar a condução perigosa, especialmente em situações de chuva ou neblina. À medida que as palhetas envelhecem, elas podem perder sua eficácia na remoção de água, poeira e detritos do para-brisa, o que resulta em visibilidade reduzida e pode criar um ambiente propício para acidentes.

Evitar o desgaste das palhetas do limpador de para-brisa é uma questão de manutenção preventiva, por isso seguem abaixo cinco dicas importantes:

Verificar a cada seis meses ou 10 mil km o estado das palhetas e substituí-las sempre que necessário. A maioria dos fabricantes sugere a troca a cada 6 a 12 meses, mas isso pode variar dependendo das condições climáticas locais e da exposição ao sol, que podem acelerar o desgaste das borrachas;

Limpá-las com água e sabão regularmente;

Manter o reservatório do limpa vidros sempre abastecido com água e se possível algum detergente neutro;

Utilizar o jato de lavagem dos vidros a cada 15 dias para hidratar as borrachas e evitar acúmulo de sujeira, o que pode danificar a borracha no primeiro acionamento;

Caso seu carro fique exposto diretamente ao sol, mantenha os braços das palhetas erguidos. O contato da borracha com o vidro quente além de ressecar, deforma o material.

Quando chegar o momento de substituir as palhetas, é de extrema importância certificar-se de escolher produtos adequados para o modelo do veículo. Existem diferentes tipos de palhetas, incluindo as de borracha, silicone e compostas, cada uma com suas próprias vantagens. Investir em palhetas de qualidade, adquirindo-as e substituindo-as em estabelecimentos de confiança, pode aumentar a durabilidade e a eficácia.

Para Danilo Ribeiro, Coordenador do Centro de Treinamento, Técnico e Inovação da DPaschoal, nem todo mundo se lembra de manter as palhetas do limpador de para-brisa em boas condições e só nota o problema quando realmente precisa, mas aí pode ser tarde. “No dia a dia, muitos motoristas podem subestimar a influência que palhetas desgastadas ou danificadas têm na segurança e na experiência de condução. As palhetas do limpador são uma parte pequena, mas absolutamente essencial, do sistema do veículo. Elas desempenham um papel crucial na manutenção de uma visão clara da estrada, o que é fundamental para a segurança do condutor, dos passageiros e de outros motoristas e pedestres nas vias. A boa notícia é que manter as palhetas do limpador em boas condições é relativamente simples e economicamente acessível. A recomendação é que os motoristas façam uma verificação regular do estado das palhetas e as substituam quando necessário. Investir em palhetas de qualidade e escolher o tipo certo para o veículo também pode prolongar sua vida útil e eficácia. É importante lembrar que as palhetas desempenham um papel vital na segurança de todos nas estradas. Portanto, não subestime a importância de mantê-las em boas condições. Uma visão clara é a chave para uma condução segura”, afirmou Danilo.

A DPaschoal, possui 124 lojas instaladas em mais de 100 cidades, de oito estados do Território Nacional, onde além de oferecer uma linha completa de pneus, também disponibiliza, como diferencial, a revisão de segurança gratuita a seus clientes, o que certamente vai ajudar a diagnosticar possíveis problemas na segurança do veículo, além de sete fábricas de recapagem, instaladas em quatro estados. O Compromisso de Trocar Somente o Necessário, está no DNA das lojas DPaschoal, graças a ferramentas exclusivas que avaliam a real necessidade de ter que trocar peças, pneus e a realização de serviços. A Companhia oferece em seus Truck Centers a experiência otimizada com tecnologia e sustentabilidade, para que ela seja completa e ajude a economizar ainda mais tempo e recursos para o bolso e para o planeta. Líder desse segmento no Brasil, a DPaschoal oferece alto padrão de qualidade, inovação e confiabilidade para o pneu recapado, com produtos, serviços e garantias.