Clubes de veículos antigos gaúchos e de todo País em corrente solidária

Ao longo de sua história, os clubes de veículos antigos de todo o Brasil, sempre estiveram ativamente envolvidos com ações sociais. Agora, durante a maior tragédia climática já registrada pelo Rio Grande do Sul, formam uma gigantesca mobilização para o auxílio aos flagelados. “A solidariedade é um dos elos mais fortes desta corrente chamada antigomobilismo. Há um esforço significativo por parte de grupos não apenas do Sul, mas de todo o Brasil, dedicando-se e contribuindo generosamente’’, elogia o presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), Andrés Pesserl.

Nos últimos dias, somente o Veteran Car Club Novo Hamburgo já recebeu e redistribuiu 60 toneladas de alimentos, água, roupas e colchões, enviados por clubes e empresas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Como mais carretas estão vindo, a expectativa é de que supere rapidamente 100 toneladas de donativos. Assim que chegam à cidade, são recebidos pelo Veteran Car Club Novo Hamburgo e imediatamente repassados a clubes de serviços e entidades, que por sua vez entregam diretamente aos afetados pelas enchentes na região metropolitana de Porto Alegre, severamente castigada. Os trabalhos mobilizam, desde o dia 3 de maio, cerca de 40 associados e amigos do clube.

“Também já preparamos e entregamos mais de mil marmitas aos desabrigados e voluntários que auxiliam nos resgates’’, acrescenta o secretário do Veteran e organizador da Expoclassic 2024, Evandro Scholles. Já o dinheiro arrecadado está sendo utilizado na compra de alimentos e artigos de primeira necessidade. Quem quiser, pode colaborar com qualquer valor por meio da chave Pix (CNPJ) 02.505.435/0001-13.

Na Serra, Veteran dos Vinhedos centraliza donativos

Na Serra gaúcha, os donativos são centralizados pelo Veteran Car Club dos Vinhedos, de Bento Gonçalves, que disponibilizou o seu CNPJ como chave Pix para quem desejar colaborar com qualquer valor: 15.106.519/0001-26. “Recebemos doações da Bahia, São Paulo, Santa Catarina, só para citar alguns Estados. Estamos usando os recursos para a compra urgente de meias, roupas íntimas, fraldas e lenços umedecidos, bem como alimentos e combustível para quem está ajudando nos resgates’’, enumera o presidente da gestão 2024/2026 do Veteran Car Club dos Vinhedos, Fabricio Zanetti.

Além disso, foram doadas roupas ao Hospital Tacchini e R$ 30 mil ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC) pois, segundo Zenetti, a agência local do Sicredi vai dobrar o valor arrecadado pela entidade comercial. Ou seja: graças à iniciativa do Sicredi, esses R$ 30 mil vão se transformar em R$ 60 mil. O foco dos recursos será a reestruturação viária nos acessos àquela região.

Também na Serra gaúcha, doações podem ser encaminhadas à Sociedade Caxiense de Automóveis Antigos (SCAA) por meio da chave Pix (CNPJ) 86.714.623/0001-41. Na Capital, o Veteran Car Clube Porto Alegre recebe donativos em seu QG montado no Shopping Total (Alameda das Artes – Avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Independência, CEP 90560-003) e também por meio da chave Pix (CNPJ) 90.952.540/0001-68.

Como ajudar:

Doações de qualquer valor podem ser feitas aos seguintes clubes gaúchos ou a uma entidade da sua região filiada à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA):

Veteran Car Club Novo Hamburgo: chave Pix (CNPJ) 02.505.435/0001-13;

Veteran Car Club dos Vinhedos: chave Pix (CNPJ) 15.106.519/0001-26;

Sociedade Caxiense de Automóveis Antigos (SCAA): chave Pix (CNPJ): 86.714.623/0001-41;

Veteran Car Clube Porto Alegre: chave Pix (CNPJ) 90.952.540/0001-68.

(Fotos: Divulgação).