Clientes da McLaren São Paulo podem personalizar seus veículos

As comemorações pelo 60º aniversário da McLaren continuarão com a introdução de uma nova faixa de opções disponíveis a todos os modelos de produção em série recentemente encomendados. Um pacote temático de 60º aniversário propiciando características pessoais, que incluem novos conteúdos visuais internos e externos pagando tributo à conquista não-oficial da Tríplice Coroa do automobilismo, está disponível no GT, no Artura e no supercarro 750S.

Marco-chave na história de 60 anos da McLaren, a Tríplice Coroa (que consiste na vitória nas três mais prestigiosas provas do automobilismo) foi conquistada 21 anos depois que a McLaren ganhou pela primeira vez as 500 Milhas de Indianapolis em 1974. A vitória no GP de Mônaco (corrida que a McLaren venceu 15 vezes, recorde para qualquer construtor de Fórmula 1) aconteceu em 1984. Em 1995, a Tríplice Coroa foi alcançada com a vitória do F1 GTR nas 24 Horas de Le Mans logo na primeira participação da marca na icônica prova de endurance.

Três pinturas externas em diferentes cores, cada uma homenageando os carros que ganharam a Tríplice Coroa para a McLaren, estão disponíveis na gama de carros de produção em série. Laranja Indy é uma nova cor sólida que reedita e moderniza o brilho do tom laranja do M16D que levantou as 500 Milhas de Indianapolis de 1974. Outra nova cor sólida, o Branco Mônaco é inspirado na cor predominante do MP4/2 da vitória no GP de Mônaco de 1984. O trio de pinturas é completado por uma opção metálica chamada Cinza Le Mans, tributo ao vitorioso F1 GTR das 24 Horas de Le Mans de 1995.

Em combinação com essas três opções de pintura são oferecidas as faixas da Tríplice Coroa. Essas faixas sobem pelo centro do capô e são repetidas na asa traseira. Essa será uma opção exclusiva do modelo 750S e disponível em somente 60 unidades – uma para cada ano da McLaren. Um logo da Tríplice Coroa da McLaren foi incorporado à dianteira, enquanto na traseira cada ano de vitória (1974, 1984 e 1995) é apresentado, incluindo um complexo trabalho artístico. É concluído com a parte inferior da asa traseira contrastante apresentando outra marca da Tríplice Coroa.

Outras evoluções incluem duas novas cores de pinças de freio de 60º aniversário. A cor Azul Indy é inspirada na vitória nas 500 Milhas de Indianapolis, seguindo o padrão do número 3 usado pelo vitorioso M16D. Ouro Le Mans remonta à cor das pinças de freio que equiparam o legendário McLaren F1 GTR. As novas cores da pinça estão disponíveis no 750S, GT e Artura.

Carros encomendados com retrovisores laterais em fibra de carbono brilhante podem ainda receber um logo Speedy Kiwi de 60º aniversário aplicado à moldura dos retrovisores em laranja ou prata. O logo combina com a nova placa-dedicatória projetada exclusivamente para os carros equipados com as opções de 60º aniversário.

Todos os carros encomendados com as opções de 60º aniversário serão equipados com uma nova placa-dedicatória de alumínio escovado, apresentando o logo “60th Anniversary” na cor Laranja McLaren. O logo incorpora um ‘60’ dentro do famoso McLaren Speedy Kiwi, o distintivo usado por Bruce McLaren em seus carros de corrida. Todo 750S encomendado com as faixas da Tríplice Coroa apresentará a marca ‘1 de 60’ na placa dedicatória, sublinhando a raridade da especificação.

As opções McLaren 60th Anniversary estarão disponíveis para encomenda via carros de produção em série até novembro de 2024.