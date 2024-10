Cláudio Harmuch quer mais duas vitórias na 6.ª etapa em Tarumã

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) participa no fim de semana (11, 12 e 13/10), da 6.ª etapa da Copa Hyundai HB20 2024, nas categorias Super e Super Master, que será realizada no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Copa Hyundai HB20 2024 faz parte evento nacional e neste fim de semana estará num Racing Day, onde ainda teremos as etapas da Copa Truck 2024 e da NASCAR Brasil 2024, com corridas no sábado e domingo.

Restando ainda três etapas para o encerramento da Temporada 2024, o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP), se prepara para uma arrancada final na Copa Shell HB20 2024, visando pontuar ao máximo nas duas corridas de Tarumã, para se consolidar ainda mais na classificação da categoria Super e aumentar a vantagem que tem na liderança da Super Master. “Agora faltam somente seis corridas para o término da temporada e quero concluir entre os três primeiros da Super e chegar ao título da Super Master. Mas como aquela velha máxima já diz, corridas são corridas, tenho me preparado muito na parte física e mental, para atingir os meus objetivos. Então, vamos por partes. Nesse fim de semana quero pontuar o máximo possível nas duas corridas de Tarumã, para melhorar ainda mais a minha posição na Super e com isso aumentar a liderança que tenho na Super Master. Mas como em todas as etapas, não será nada fácil, pois são 40 carros largando num só grid, divididos em quatro categorias (Pro, Elite, Super e Super Master), com sangue nos olhos em busca das melhores posições na pista. Mas estou preparado para mais essa etapa e vou em busca das vitórias também”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

Durante a quinta etapa realizada em Cascavel no início do mês, Cláudio Harmuch, largou em sétimo na Geral da categoria Super, na Corrida 1 do sábado, num grid com 38 carros, mais uma vez foi ao primeiro lugar no pódio da Super Master. E no domingo, na Corrida 2, com boa performance, mas já administrando resultados, foi segundo na Super Master e na sexta posição da Super, melhorando a sua posição na Geral do Campeonato, se isolando ainda mais no quarto lugar. “São três categorias bem equilibradas e muito disputadas. É preciso largar bem, fugindo das batidas do início da prova e acelerar forte em busca das melhores posições. Meu objetivo é ao pódio das duas corridas desse fim de semana”, concluiu Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

Classificação:

Categoria Super: 1.º) Uli dias, 176 pontos; 2.º) Wagner Pontes, 139; 3.º) Bruno Massa, 129; 4.º) Cláudio Harmuch, 104; 5.º) Leandro Parizotto, 101; 6.º) André Pedrotti, 93; 7.º) Sílvio Gatao, 85; 8.º) Gustavo Smozinski, 79; 9.º) Marcelo Zebra, 71; e 10º) Anderson Borges, 67.

Categoria Super Master: 1.º) Cláudio Harmuch, 205; 2.º) Sílvio Gatao, 167; 3.º) Marcelo Zebra, 146; e 4.º) Toni Salmeron, 33.

Confira a programação completa do fim de semana em Tarumã-RS:

Sexta-feira, 11 de outubro – Portões fechados ao público:

08h00 – NASCAR Brasil – Shakedown;

11h30 – Copa HB20 – Treino Livre;

12h10 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

12h55 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

13h30 – NASCAR Brasil – Shakedown;

14h10 – Copa HB20 – Treino Livre;

14h45 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

15h30 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

16h15 – NASCAR Brasil – Treino Extra;

17h10 – Copa HB20 – Treino de Duplas.

Sábado, 12 de outubro – Abertura dos portões: 8 horas:

08h45 – Copa HB20 – Treino Livre;

09h20 – NASCAR Brasil – Treino Livre;

10h15 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

11h00 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

11h45 – Copa HB20 – Classificação;

12h40 – NASCAR Brasil – Treino Livre;

13h35 – Copa Truck – Classificação Elite;

13h57 – Copa Truck – Top Qualifying Elite;

14h17 – Copa Truck – Classificação Pro;

14h39 – Copa Truck – Top Qualifying Pro;

15h28 – Copa HB20 – Corrida 1;

16h15 – NASCAR Brasil – Classificação;

17h00 – Ação Promocional Copa Truck;

17h45 – Ação Promocional NASCAR Brasil, GM e HB20.

Domingo, 13 de outubro – Abertura dos portões: 8 horas:

08h00 – NASCAR Brasil – Warm Up;

08h15 – Copa Truck – Warm Up Pro;

08h30 – Copa Truck – Warm Up Elite;

09h08 – N ASCAR Brasil – Corrida 1;

10h10 – Copa HB20 – Corrida 2;

11h00 – Visitação aos Boxes;

11h05 – Desafio dos Elétricos Chevrolet;

11h30 – Desfile de Caminhões Especiais;

11h45 – Desfile de Pilotos;

12h30 – Copa Truck – Corrida 1;

13h00 – Copa Truck – Corrida 2;

13h45 – NASCAR Brasil – Grid Walk;

14h23 – NASCAR Brasil – Corrida 2;

15h30 – Ação Promocional Copa Truck;

16h30 – Ação Promocional NASCAR Brasil, GM e HB20.

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).

Harmuch à frente no fim da reta na etapa de Cascavel. No pódio, Sílvio Gatao, Cláudio Harmuch e Marcelo Zebra.