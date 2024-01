Citroën C3 amplia acessibilidade inteligente com pacote Live Plus

Além de premiado, o Novo Citroën C3 é reconhecido por sua acessibilidade que acaba de ser ampliada com o novo pacote Live Plus. Exclusivo para a versão Live, ele agrega ainda mais itens de conforto pelo valor altamente competitivo de R$ 1.000,00.

Com foco total em acessibilidade, o C3 com pacote Live Plus tem preço sugerido de R$ 73.990 e soma todos os itens essenciais ao mercado, como direção elétrica, ar-condicionado, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, vidros dianteiros e travas elétricas, ar-condicionado e luzes de condução diurna (DRL), e adiciona lavador e limpador do vidro traseiro, desembaçador elétrico e sistema de som Mopar com conexão Bluetooth e entrada USB.

Essa versão adota o eficiente motor 1.0 Firefly de até 75 cv, com câmbio manual de cinco marchas. Graças à leveza da plataforma variante CMP, esse conjunto permite ao Novo C3 Live Plus rodar mais de 14 quilômetros com somente um litro de gasolina, resultando em muito mais economia para seu proprietário.

Conhecido principalmente pelo seu excelente espaço interno, o modelo conta com amplos ângulos de entrada e saída, 18 cm de vão livre do solo, e o maior porta-malas da categoria, com 315 litros (padrão VDA). O Novo C3 Live Plus chega dois meses após o lançamento da versão Live Pack, que se destaca pelo motor 1.6 16V e pelo câmbio automático de seis marchas.