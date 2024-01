Chevrolet estreia novo posicionamento de marca

No ano de 2024 inicia a contagem regressiva para os 100 anos da Chevrolet no Brasil. Em meio às transformações ao longo de sua história no país, a marca estreia seu novo posicionamento de comunicação, Juntos na direção, que chega para substituir o Encontre Novos Caminhos (Find New Roads), utilizado há dez anos. O Brasil será o primeiro país da América do Sul a adotar o novo posicionamento, que foi iniciado nos EUA em outubro de 2023, como “Together Let’s Drive”.

A nova atualização de marca partiu de estudos feitos com seus consumidores em mercados estratégicos para a Chevrolet, como EUA, Canadá, China, México, América do Sul e Oriente Médio. O objetivo da atualização é alinhar a marca com as atuais tendências da sociedade, em um período de grandes transformações rumo à mobilidade mais sustentável, com veículos inovadores, tecnologias inéditas e alterações no perfil do consumidor, que está buscando não apenas produtos de qualidade, mas também marcas com valores bem definidos.

A campanha de lançamento do “Juntos na direção” iniciou no intervalo comercial do Fantástico, na Globo, no domingo (14/01). Assinado pela Commonwealth//WMcCann, divisão da WMcCann responsável pelo atendimento exclusivo à Chevrolet, o filme conta com identidade sonora em ritmo eletrônico cocriada com Tropkillaz, duo formado pelos DJs e produtores Zegon e Laudz. Com uma década de carreira, eles são responsáveis por hits como “Vai Malandra” e “Bola Rebola”.

A narração fica por conta de Marcos Mion, principal embaixador da marca, e traz uma nova perspectiva para a Chevrolet, ao mostrar como suas ofertas de produtos e serviços podem ajudar as pessoas a se conectarem ao que realmente importa, chegarem em seus destinos ou mesmo viver momentos verdadeiramente autênticos.

“Este novo capítulo no legado da Chevrolet representa uma resposta dinâmica às transformações em curso na indústria automotiva e às mudanças no perfil dos consumidores. Trabalhamos em diversas pesquisas globalmente para construir a nova assinatura que apresenta como a marca se compromete em cumprir sua visão de ser pioneira nas inovações que movem e conectam as pessoas para o que importa”, comenta Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM da América do Sul.

“Repaginar e reposicionar a marca Chevrolet, que em breve completa 100 anos, foi uma grande oportunidade para o time, tanto no Brasil como na esfera global. Nosso objetivo foi torná-la ainda mais humana, mais viva, mais jovem, tangibilizando na sua comunicação mais cor, mais pessoas e mais vida real. Essa construção se deu a partir de um alinhamento global que trouxe ainda mais criatividade e espontaneidade para uma marca tão emblemática”, explica Eduardo Cabral, diretor-geral do núcleo de General Motors na Commonwealth//WMcCann.

Nova assinatura e identidade visual

Mais do que o lançamento de uma nova assinatura de comunicação, a identidade de Chevrolet também terá mudanças, de forma a construir uma marca ainda mais vibrante, colorida, otimista e autêntica. A marca passa a usar sua tradicional gravata de maneira minimalista, prioritariamente com a aplicação em outline. Novas cores mais vivas também serão adotadas, e uma nova fonte também foi desenvolvida.

A mudança acontecerá de forma gradual. A nova assinatura e identidade visual começam a ser utilizadas em todas as campanhas de comunicação da marca. E, ao longo de 2024, as novas aplicações começam a ser implementadas nos diversos canais com o cliente, como o site Chevrolet, e um novo projeto para concessionárias também está previsto.