Chevrolet antecipa detalhes do Novo Spin

A Chevrolet prepara o lançamento do Novo Spin, previsto para estrear no Brasil ainda no primeiro trimestre de 2024. O crossover de sete lugares de maior sucesso do mercado nacional dará o seu maior salto evolutivo, com inovações significativas de design, conteúdo e performance.

“O Spin sempre se destacou por atributos como o amplo espaço interno, a robustez mecânica e a relação custo-benefício. O novo modelo vai além, para surpreender e acompanhar as necessidades do consumidor”, diz Paula Saiani, diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul.

A Chevrolet está divulgando as primeiras imagens oficiais do Novo Spin. Nas projeções, nota-se que o crossover traz novidades visuais abrangentes, como a parte dianteira completamente nova, com faróis Full LED e um capô mais elevado – tendência entre os SUVs.

Seguindo este mesmo princípio, o Novo Spin fica ligeiramente mais alto, devido a ajustes na suspensão. Há mudanças ainda na calibração do conjunto propulsor e da direção, que proporcionam uma dinâmica veicular e uma performance mais refinada ao produto, com ganhos relevantes também em eficiência energética.

“Mexemos inclusive na parte estrutural do Novo Spin, mas mantendo as principais virtudes do crossover, como a versatilidade. O modelo continuará ofertado em versões de sete lugares e de cinco lugares, que se diferencia pelo maior porta-malas entre os veículos de passeio de produção nacional”, completa a executiva.

Entre as novidades tecnológicas do Novo Spin está a última geração da central multimídia Chevrolet MyLink, agora integrada ao quadro de instrumentos digital, seguindo o mais atual conceito de cockpit da linha de veículos globais da marca.

OnStar com Wi-Fi nativo, atualização remota de sistemas eletrônicos do veículo e myChevrolet app com funcionalidades extras completam o pacote de conectividade.

O Novo Spin vai oferecer também o conjunto de equipamentos de segurança mais abrangente da categoria. Informações adicionais sobre o produto serão compartilhadas em breve.

O crossover é o primeiro dos seis grandes lançamentos que a Chevrolet promoverá em 2024. Será apresentado ao público no Big Brother Brasil, programa patrocinado pela marca.