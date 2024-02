Mais uma novidade para 2024 da Mercedes-Benz Caminhões, foi na Linha Arocs de extrapesados para operações off-road ganha um novo membro. Chega ao mercado o Arocs 3353 S 6×4 com motor OM 471 LA de 530 cavalos. Este novo cavalo mecânico atende à Lei que autorizou a circulação de composições de até 91 ton de PBTC para o segmento canavieiro. O modelo apresenta um CMT de até 150 ton. Além da elevada potência, este Arocs se destaca pelo freio-motor de alta performance de 580 cv.

Outras opções da Linha 2024: cabina leito para o cavalo mecânico Arocs 3351 S 6×4, elevando ainda mais o conforto do motorista e airbag opcional para mais segurança ao condutor. Com este modelo, a Mercedes-Benz fortelece o seu portfólio para os segmentos de cana-de-açucar e madeira.

A linha de caminhões extrapesados Arocs da Mercedes-Benz conquistou sucesso no Brasil como basculante 8×4 nas severas atividades fora de estrada da mineração. No ano passado, o elevado patamar de força, robustez e produtividade se estendeu a uma família de veículos off-road 6×4 nas versões plataforma, basculante e cavalo mecânico.

O Arocs oferece um amplo pacote de segurança: freio a tambor com acionamento pneumático, Top-Brake, ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas), EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem), ASR (Controle de Aderência em Aceleração), Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa), ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) e ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade). O Retarder também é oferecido como opcional para o Arocs 3351.

“O Arocs oferece soluções eficientes e rentáveis para diversas operações da mineração, construção civil, grandes obras de infraestrutura e também do agronegócio, como o transporte de cana-de-açúcar e madeira”, afirma Jefferson Ferrarez. “Além de atender à legislação Proconve P8 (Euro 6) quanto às emissões de poluentes, assegura economia no consumo de combustível e melhor TCO (Custo Operacional Total), contribuindo para que o cliente obtenha a rentabilidade desejada”.

Plano de Manutenção Complete Plus e Consórcio de Peças e Serviços

A linha de caminhões Mercedes-Benz 2024, com as famílias Accelo, Atego, Actros e Arocs, é disponibilizada a clientes juntamente com um abrangente portfólio de Peças e Serviços, que é oferecido ao mercado pela maior Rede de Concessionários do Brasil. Entre eles: três linhas de peças (Genuínas, Remanufaturadas Renov e Alliance), Óleo Lubrificante Mercedes-Benz, Planos de Manutenção, sistema de gestão de frota Fleetboard, MB Uptime e Tag de Pedágio.

Duas soluções recentes já estão disponíveis para a linha de caminhões 2024: o Plano de Manutenção Complete Plus e o Consórcio de Peças e Serviços.

O Complete Plus é a mais nova modalidade dos Planos de Manutenção oferecidos pela marca. Nele, o cliente tem direito a todas as vantagens do plano Complete, como manutenção preventiva, corretiva do trem de força, corretiva do veículo, itens de desgaste, central de atendimento 24 horas, somados ao grande diferencial do novo produto: a Consultoria Gerencial. Esse serviço apoia o cliente na estruturação de dados, metas e planos de ação, ações de performance, de disponibilidade e qualidade, análise de resultados e de eficácia, correção de desvios e entrega de resultados, além de outros indicadores.

“Em busca do sucesso do cliente, o Complete Plus é um divisor de águas na gestão de frotas, pois através da Consultoria Gerencial permite maior previsibilidade e disponibilidade dos veículos”, afirma Silvio Renan Souza, diretor de Peças e Serviços ao Cliente da Mercedes-Benz do Brasil. “O foco é melhorar a performance do cliente com os próprios dados dele. As soluções são customizadas de acordo com o perfil e a demanda de cada um. Nós entendemos o que ele necessita e atendemos com prontidão. As possibilidades são infinitas”.

Seguindo o compromisso “As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução”, a empresa lançou recentemente o exclusivo Consórcio de Peças e Serviços para Caminhões e Ônibus. Esta solução financeira inovadora, oferecida pelo Consórcio Mercedes-Benz, envolve a aquisição das três linhas de peças do portfólio da marca (Genuínas, Renov e Alliance), o que inclui motores, câmbios, embreagens, unidades injetoras, motores de partida e muitas outras, além dos serviços de manutenção.

“O lançamento dessa grande novidade no mercado de pesados, no fim de outubro de 2023, coincidiu com os 10 anos do consórcio da nossa marca”, diz Silvio Renan Souza. “Pensamos na necessidade dos clientes de ter mais opções para realizar a manutenção de seus veículos, oferecendo cotas de crédito para a aquisição de peças e serviços de manutenção. Mais uma vez, ampliamos o leque de soluções para que os clientes encontrem tudo o que precisam dentro da nossa casa, seja na Rede de Concessionários ou no Showroom Virtual Mercedes-Benz”.

Serviços Financeiros

Todos os caminhões do Portfólio 2024 da Mercedes-Benz poderão contar com as opções de crédito, oferecidas pelo Banco Mercedes-Benz. Marcello Larussa, diretor Comercial do Banco, afirma que a instituição está preparada para ofertar para o cliente taxas exclusivas, com condições especiais para os veículos novos da marca. “Quem contrata com o Banco recebe tratamento diferenciado, com planos de financiamento flexíveis, de acordo com seu perfil, além de contar com toda a agilidade na resposta ao crédito, que o BMB é capaz de proporcionar”, finaliza Larussa.