Castrol traz ao mercado a nova linha de produtos de Car Care

A Castrol, fabricante mundial de lubrificantes premium, lança no Brasil sua nova linha completa de produtos Car Care. São itens para cuidados e manutenção do veículo com foco no combate a ferrugem, desengripante, limpeza de peças do carro, além de aditivos. Com este lançamento, a Castrol mais uma vez amplia e diversifica seu portfólio, potencializando sua contínua expansão no Brasil.

“O lançamento da linha Castrol Car Care visa expandir ainda mais a presença e a visibilidade da nossa marca no mercado brasileiro. O segmento de produtos para cuidados automotivos está crescendo em ritmo acelerado e com o consumidor brasileiro investindo cada vez mais no cuidado do seu veículo. Ele busca marcas de qualidade e confiança, e aí é que entra a Castrol com seu forte legado de 125 anos de pioneirismo e inovação, eleita por mecânicos e consumidores no Brasil, como a marca preferida e mais lembrada, por diversas entidades independentes como: O Mecânico, Sindirepa SP, Sindirepa RJ e Marcas Mais”, afirma Deborah Sciamarella, diretora de Marketing da Castrol Brasil.

A empresa aproveitará a força da sua rede atual de distribuidores para entrar no mercado com a nova linha, que será comercializada em autopeças, postos de combustível, mecânicas, super trocas de óleo e autosserviços especializados em produtos automotivos – além das mais de 100 lojas Castrol Auto Service espalhadas por todo o País.

A nova linha Castrol Car Care foi desenvolvida com formulações e embalagens exclusivas pela empresa G RACING Participações, que foi aprovada pela Castrol para licenciar, produzir e comercializar a marca no Brasil. A G Racing dispõe de larga experiência na produção e distribuição destes itens, por meio da intermediação e gestão da empresa LMCA, especialista mundial em licenciamento de marcas. “Identificamos, após uma vasta pesquisa, uma lacuna no mercado de produtos automotivos relacionados, principalmente, à qualidade dos itens e a confiança do consumidor. Sabemos que existem diversas empresas neste segmento, mas nos diferenciamos pela confiança e a solidez que a marca Castrol possui, e que foi construída ao longo de 125 anos de história”, afirma Kazuo Matsui, Diretor Comercial da G-Racing.

No total, serão comercializados 24 produtos incluindo ceras líquidas, lava autos, limpa pneus, silicones aerossóis, desengripantes, higienizadores de ar-condicionado, aditivos de combustíveis octane booster, injector cleaners, diesel, flex, gasolina e por último, aditivos para radiador, que atendem e abrangem todas as normas das montadoras brasileiras. Para ter maiores informações sobre a linha acesse: www.castrol.com.br. (Fotos: Castrol/Divulgação).