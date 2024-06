Cascavel inicia neste sábado o Metropolitano de Kart

Com asfalto novo depois do recape total que passou a pista do Kartódromo Delci Damian, o Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel terá início neste sábado (15/06). A competição terá a participação de pilotos do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e do Paraguai. A promoção e organização será do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Com 90 inscritos antecipadamente até o início da tarde da última quarta-feira, a expectativa é da participação de 120 pilotos. Rafael Paiva, presidente do Kart Clube de Cascavel, adianta que foram convidados pilotos de vários estados e a resposta foi positiva. “O kartódromo recebeu uma série de obras, a pista foi toda recapeada e mais algumas obras na infraestrutura serão realizadas nos próximos meses”, informa Rafael Paiva.

A programação será toda desenvolvida no sábado. As categorias da manhã terão treinos a partir das 7h50, treinos classificatórios a partir das 9h20, com cinco pilotos para cada categoria e indo a pista, pela ordem, as categorias Cadete, Mirim, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Baton, F-4 Light Iniciantes. As provas serão logo em seguida. O pódio das categorias da manhã está marcado para às 12 horas.

A programação das categorias da tarde prevê treinos livres a partir das 13 horas; treinos classificatórios a partir das 14h15, indo à pista, pela ordem, as categorias F-4 Júnior, Força Livre, F-4 195 Kg, F-4 Super Sênior e 125 Pró. As provas serão 14h40 e a solenidade de premiação está marcada para às 17h30.

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel deste ano terá três etapas. Além da abertura, neste sábado, as demais serão disputadas nos dias 24 de agosto e 26 de outubro.

Relação de inscritos do Metropolitano de Cascavel:

Categoria Escola:

Kawe Birck Uto – Cascavel;

Antony T. Utida dos Santos – Cascavel;

Augusto Cavalcante – Toledo;

Davi Lucas de Oliveira – Cascavel;

Elisa Steffen Reuse – Toledo;

Bernardo Kresta – Marechal Cândido Rondon;

Benício Frare Rodrigues – Capitão Leônidas Marques;

Pedro Bueno – Cascavel.

Categoria Mirim:

Bernardo Felipe Brandão – Cascavel;

Luccca Goulart – Cascavel;

Gustavo Bezerra Melo – Mundo Novo-MS;

Miguel Ferri De Oliveira Tomazelli – Itaquiraí-MS;

Gabriel Henirque Kavalco – Belo Horizonte-MG.

Categoria Cadete:

Pietro M. Lamb – Foz do Iguaçu;

Caetano Cavalcante – Toledo;

Bernardo Cavalcante – Toledo;

Flávio Maioli – Cascavel;

Rafael Silva – Cascavel;

Gustavo Henrique dos Santos – Cascavel.

Categoria Batom:

Ana Carolina Alexanstre – Cascavel;

Renata Sarquis de Castro – Toledo;

Chaiane Pimenta – Toledo;

Francielle Steffen – Toledo;

Delia Maria Pires – Cascavel.

Categoria F-4 Júnior:

Amir Osman – Foz do Iguaçu;

Bernardo Furlan Silva Motter – Cascavel;

Arthur S. Fabiano – Cascavel;

Davi Moreira Betone Pereira Lima – Maringá.

Categoria F-4 Sênior:

Mailson H. Araújo – Cascavel;

José Lucas Pereira – Francisco Beltrão;

Sérgio Montazzolli – Londrina;

Lucian Brandalize – Pato Branco;

Diego Balem – Pato Branco;

Rafael Mascarello – Mariópolis;

Mauricio Zaffari – Cascavel;

Iury Mucelin – Chapecó-SC;

Matheus Hamilton – Toledo;

Denis Edemar de Oliveira – Cascavel;

Eduardo Ferrari – Toledo;

Luiz Augusto Koyama – Cascavel;

Cristian Reuse – Toledo;

Nicolas Zaparolli – Foz do Iguaçu;

Luciano Delgado Conceição – Cascavel;

Allan Panke Fortes – Toledo;

Giovanni Tavares – Cascavel;

Joelson César Alves – Cascavel;

Marcos Fernandes Dos Santos – Cascavel;

Bruno Cesconetto – Cascavel;

Rafael Paiva – Cascavel;

Luiz Gustavo Helfenstein – Cascavel;

Diogo Cavalcante – Toledo.

Categoria 125 Pró:

Marcos Fernandes dos Santos – Cascavel;

Yuan Martins Lopes – Campo Mourão;

Osvaldo Drugovich Júnior – Maringá.

Categoria F-4 Força Livre:

André de Toledo – Londrina;

Fábio Marques Tomazi – Londrina;

Agnaldo Soares Sampaio – Cascavel;

Valmir Carrer – Assis-SP;

Victor Jesus – Campo Mourão;

Moacir Carrer – Assis-SP.

Categoria F-4 Graduados:

Rafael Deitos – Cascavel;

Pedro Gabriel Bueno Gouveia – Itaquiraí-MS;

Lucian Brandalize – Pato Branco;

Rafael Dietrich – Cascavel.

Categoria F-4 Light Amador:

Fernando Marques – Verê;

Luciano Paiva – Cascavel;

Giovanny Zonatto – Campo Mourão;

Jarckson Camargo – Cascavel;

Gustavo Santos – Cascavel;

Samuel Cavalcante – Campo Mourão;

Rafael Griep – Foz do Iguaçu;

Kawam Birck Uto – Cascavel;

Jean Pedro Straparava – Arapongas;

Lucas Krzesinski – Cascavel;

Ronaldo de Vasconcellos – Cascavel;

Ângelo Stella Júnior – Francisco Beltrão.

Categoria F-4 Super Sênior:

Auber Miola – Ciudad Del Este-PY;

Eloy Lattmann – Pato Branco;

Fábio Fabiano – Cascavel;

Fábio Dall Agnol – Toledo;

Claudecir Guligurski – Cascavel;

Edwardo T. Tanabe – Cascavel;

Edivan Monteiro – Cascavel;

Odair Silva – Cascavel;

Gilliard Chmiel – Quedas do Iguaçu.

Categoria F-4 195:

Luiz Cezar Schroeder – Umuarama;

Rafael Pedrotti – Francisco Beltrão;

Roberto Vanzin – Cascavel;

Gilliard Chmiel – Quedas Do Iguaçu

Jefferson de Paula – Nova Aurora;

Edipo Alonso – Londrina.