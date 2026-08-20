Cascavel de Ouro terá prova noturna inédita e recorde de 62 carros no grid

Com um grid recorde de 62 carros e 121 pilotos inscritos, a tradicional Cascavel de Ouro chega à sua 40ª edição em 21 de novembro. A principal novidade deste ano é que a prova será disputada à noite, aproveitando o novo sistema de iluminação do Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A corrida terá duração de três horas, com transmissão ao vivo do canal BandSports.

A prova de endurance mais tradicional do automobilismo brasileiro foi criada em 1967, em pistas de terra, seis anos antes do asfalto chegar ao circuito paranaense. Na edição de 2026, além dos troféus com serpentes banhadas em ouro 18 quilates para cada piloto da dupla vencedora, o grid disputará uma fatia do prêmio de R$ 150 mil.

Pilotos consagrados e atrações na pista

A competição reúne nomes de destaque nacional e internacional. Estão confirmados pilotos com passagem pela Fórmula 1 e Indy, além de nomes da Copa Truck, Porsche Cup, Nascar Brasil e Stock Light. Todos os veículos seguem o regulamento da categoria Gold Turismo, utilizando motores 1.6 e pneus radiais em modelos clássicos como Gol, Corsa, Celta, Palio, Ka, Fiesta, Peugeot 206/207 e Clio.

A corrida de novembro também marca os 50 anos da vitória de Nelson Piquet no evento, conquistada em 1976. Em homenagem ao marco, Nelson Piquet Júnior estará no grid dividindo o comando do Ford Fiesta nº 33 com o piloto Marcos Regadas.

Conexão entre indústria e automobilismo

Fora da pista, a atração será o lançamento do projeto Box Connection, liderado pelo piloto paranaense Davi Vianna Amaral Junior. A iniciativa visa criar um ambiente de negócios e relacionamento direto entre indústrias, equipes e pilotos durante o fim de semana de corridas.