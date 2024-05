Carros elétricos como armazenamento de energia

Os modelos BMW Neue Klasse com lançamento previsto para 2025 poderão armazenar eletricidade e funcionar como uma tomada elétrica. Eles são equipados com tecnologia para carregamento bidirecional, ou seja, a capacidade de aceitar e fornecer eletricidade.

Com os mais recentes estudos de design, o sedã BMW Vision Neue Klasse e o BMW Vision Neue Klasse X SAV, o BMW Group mostra como será a próxima geração de veículos da marca BMW. Eles representam a gama de inovações tecnológicas com as quais a empresa demonstra sua viabilidade futura.

Com a estreia mundial do BMW Vision Neue Klasse X, a BMW anuncia outra inovação que deverá entrar em produção: a capacidade de carregamento bidirecional. Essa tecnologia torna possível usar a bateria de alta voltagem de um veículo totalmente elétrico como um dispositivo de armazenamento de energia e devolver a eletricidade armazenada tanto para o suprimento doméstico quanto para a rede elétrica em um estágio posterior.

Isso torna ainda mais fácil para os clientes da BMW contribuir ativamente para a transição energética e promove a geração sustentável e o uso de energia renovável. Funções como “Vehicle to Home”, “Vehicle to Grid” e “Vehicle to Load” estarão, portanto, disponíveis para os clientes BMW pela primeira vez. Essa mudança também destaca a expansão contínua da oferta de carregamento do BMW Group.

Veículo para casa: eletricidade para sua casa

No estágio inicial da tecnologia, o carregamento bidirecional permitirá que os clientes usem essencialmente a bateria de alta tensão de seus veículos como um dispositivo estacionário de armazenamento de energia. Nesse caso, a eletricidade neutra em carbono gerada pelo sistema fotovoltaico do cliente é temporariamente armazenada na bateria do veículo com a ajuda do BMW DC Wallbox Professional e, em seguida, é realimentada para alimentar outros consumidores na residência, tornando o cliente independente da rede elétrica externa por um tempo e reduzindo seus custos de energia.

Veículo para a rede: alimentando a rede

O segundo estágio do carregamento bidirecional permitirá que os clientes disponibilizem externamente uma parte da capacidade de suas baterias. Essa capacidade de energia pode ser usada tanto para carregar da rede quanto para descarregar eletricidade nela nos momentos apropriados. O acesso ao mercado de energia é fornecido pelo parceiro de cooperação da BMW, a E.ON. Para isso, os clientes precisarão da tarifa dinâmica de eletricidade da E.ON, que gerenciará o processo de carregamento junto com o backend da BMW para permitir a geração de receita a partir da troca de energia. Essa função só estará disponível nos diversos mercados quando as medidas regulatórias necessárias forem adotadas.

Veículo para carregar: o carro como um banco de energia

A função Vehicle to Load permite que a energia armazenada no veículo seja usada para alimentar equipamentos elétricos externos. Isso significa que o Neue Klasse pode funcionar como uma forma de banco de energia móvel para carregar uma bicicleta elétrica, por exemplo, ou fornecer energia para equipamentos elétricos durante um acampamento.

Independentemente do tipo de carregamento bidirecional utilizado, o desejo de mobilidade do cliente sempre vem em primeiro lugar. Isso é garantido pela operação intuitiva e fácil no aplicativo My BMW, que pode ser usado para controlar todo o ecossistema do BMW Connected Home Charging.

Acelerando a transição energética

O carregamento bidirecional não apenas garante maior segurança no fornecimento. Ao aceitar e fornecer eletricidade, os veículos elétricos podem fazer uma contribuição significativa para a parcela do consumo de eletricidade proveniente de fontes renováveis. O uso das capacidades de armazenamento fornecidas pelas baterias de alta tensão permite que a oferta e a demanda na área de eletricidade verde sejam mais bem coordenadas. Por exemplo, os sistemas de armazenamento de veículos elétricos podem absorver seletivamente os picos de geração de energia eólica e solar e liberar a eletricidade novamente durante os períodos de baixa geração (noite, calmarias) no fornecimento.

Isso permite reduzir a partida de usinas de energia fóssil e suas emissões durante esses períodos. Dessa forma, a mobilidade elétrica está se tornando uma parte cada vez mais integral da revolução energética. Com o carregamento bidirecional, as emissões de CO2 podem ser reduzidas tanto na área de mobilidade quanto na geração de energia em geral. (Foto: BMW/Divulgação).