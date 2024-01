CAOA anuncia 2º turno de trabalho em Anápolis (GO)

A CAOA Montadora anuncia o início do segundo turno de produção em sua planta de Anápolis (GO) com um incremento de centenas de novos colaboradores, integrados até o fim de 2023. Há poucos meses, a CAOA apresentou um audacioso plano de investimentos de R$ 3 bilhões e, em paralelo, a geração de 809 novos empregos diretos na linha de produção goiana.

Agora, com a alta demanda de veículos da CAOA Chery e, principalmente com o enorme sucesso da versão de entrada do SUV, Tiggo 5x Sport, a marca deu início a um segundo turno de produção e a consequente integração de mais 548 contratados além dos 809 projetados inicialmente para sua linha fabril, totalizando 1.357 novos postos de trabalho.

“Com o quadro de efetivos anterior e em apenas um turno, estávamos capacitados para entregar uma média de 3.000 unidades/mês. Com a abertura de novas vagas de trabalho (809) anunciadas no ano passado, passamos a produzir, em média superior a 4 mil veículos por mês. Agora, com o incremento do segundo turno e mais de 500 novos colaboradores, a montadora estará capacitada para a entrega de cerca de 6 mil carros/mês”, explica Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, CEO da CAOA.

Com a chegada dos novos contratados, a CAOA Montadora atinge um total de 3.200 colaboradores em sua planta de Anápolis, sendo que grande parcela dos recém-contratados passou pela formação do SENAI, no projeto de aprendizagem industrial, CAOA Capacita, preparando estes novos Operadores de Produção, Auxiliares de Logística, Montadores, Soldadores e Inspetores de Qualidade.

Com a vitoriosa parceria entre o SENAI e a CAOA, o espaço de aulas foi completamente estruturado para simular o ambiente fabril, inclusive com a doação de veículos e equipamentos pela montadora.

O projeto realizado pela parceria da CAOA Montadora e o SENAI proporciona capacitação e atualização tecnológica em um ambiente estruturado, garantindo por meio do curso de mecânica de manutenção automotiva, a criação e manutenção de um banco de talentos que atende à demanda por mão de obra qualificada em Anápolis.

Por fim, a Direção da CAOA Montadora reiterou o objetivo de seguir valendo-se principalmente da qualificação de mão-de-obra da região de Anápolis, princípio seguido há mais de 16 anos, momento da inauguração desta operação fabril no estado de Goiás.

Para se candidatar a uma vaga na CAOA Montadora, os candidatos devem verificar a disponibilidade no seguinte link: https://caoamontadora.gupy.io/.