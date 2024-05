Cão-robô escaneia e monitora equipamentos na BMW

Um robô de quatro patas chamado “SpOTTO” juntou-se recentemente à equipe da fábrica do BMW Group em Hams Hall, no Reino Unido. O cão robótico autônomo examina a fábrica, dá suporte à manutenção e garante que os processos de produção ocorram sem problemas. Equipado com sensores visuais, térmicos e acústicos, o SpOTTO é implantado em vários casos de uso exclusivos: Por um lado, ele coleta dados valiosos para o gêmeo digital da fábrica; por outro, serve como um cão de guarda, supervisionando a manutenção das instalações de produção.

Gêmeo digital totalmente conectado: Big data em três níveis

O SpOTTO desempenha um papel fundamental na criação e no refinamento do gêmeo digital totalmente conectado da fábrica. O gêmeo digital opera em três níveis: No primeiro nível, são geradas representações em 3D de toda a fábrica. O segundo nível compreende uma grande camada de dados na qual o cão robô autônomo, as instalações de produção e os sistemas de TI da fábrica alimentam todas as informações relevantes. No terceiro nível – o nível do aplicativo – programas dedicados classificam os dados coletados em unidades compreensíveis e rastreáveis. É a combinação desses três níveis que torna o gêmeo digital totalmente conectado único. Usando aplicativos, os especialistas da Plant Hams Hall podem agora avaliar e utilizar esses dados. Exemplos de aplicações incluem garantia de qualidade e planejamento de produção.

Um cão de guarda de manutenção confiável

Graças aos seus sensores visuais, térmicos e acústicos, o SpOTTO é capaz de realizar várias tarefas de manutenção. Por exemplo, ele monitora a temperatura do equipamento de fabricação e reconhece imediatamente se uma instalação está funcionando muito quente – um sinal precoce de possível falha. Na fábrica do BMW Group em Hams Hall, o SpOTTO também é especializado em identificar vazamentos nas linhas de ar comprimido usadas na produção. Como o ar comprimido requer uma quantidade substancial de energia, a detecção rápida de vazamentos pode reduzir o consumo de energia.

O SpOTTO foi criado pela Boston Dynamics com o nome de produto “Spot”. É um robô ágil, pequeno o suficiente para ser usado em ambientes internos, que sobe escadas e atravessa terrenos acidentados com facilidade. O “Spot” foi renomeado SpOTTO na fábrica Hams Hall, em homenagem ao patrimônio da fábrica de motores britânica. Gustav Otto foi um dos fundadores da BMW e filho de Nicolaus Otto, inventor do motor de combustão interna de quatro tempos. Em 2023, mais de 400.000 motores foram produzidos na fábrica de Hams Hall, que, juntamente com a SpOTTO, também emprega cerca de 1.600 pessoas. Antes da introdução do SpOTTO na fábrica, uma equipe dedicada testou as atividades para as quais o cão-robô seria adequado em um processo de desenvolvimento de um ano. Outros usos potenciais estão sendo testados atualmente no Technical Basement da fábrica: Isso inclui a leitura de controles operacionais analógicos ou a execução de sequências complexas de movimentos que tornam o robô de quatro patas ainda melhor no acesso a áreas de produção de difícil acesso. Além de Hams Hall, outras fábricas do BMW Group também estão testando o uso de cães robóticos.

Trabalhando com parceiros confiáveis

Marco da Silva, Head de Desenvolvimento de Produtos Spot da Boston Dynamics, explica: “O ambiente de trabalho na fábrica de Hams Hall é adequado para inspeções industriais usando um robô quadrúpede como o SpOTTO. O robô pode facilmente assumir a realização de várias tarefas de monitoramento repetíveis, para que a equipe da fábrica possa se concentrar na manutenção. Estamos orgulhosos da forma como o robô foi integrado à fábrica”. (Foto: BMW/Divulgação).